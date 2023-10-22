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الفحص الطبي وتجديد الإقامات

10/22/2023 11:25:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في سبتمبر الماضي، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قرارا وزاريا، ربط من خلاله تجديد إقامة الوافد أو تحويلها إلى صاحب عمل أو كفيل آخر، بسداد أي مبالغ مالية تكون مستحقة لدى أي من الجهات الحكومية.
القرار الوزاري وما تضمنه من تعديل موفق للغاية ويخفف الضغط على مراكز الخدمات العاملة في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، ويسهل الى حد بعيد مغادرة الوافدين أو بالأحرى من تتوقف اجراءات سفرهم لوجود مديونية، وستكون أعدادهم قليلة قياسا بتحصيل الرسوم المتأخرة حال وجودهم في المنافذ.
الوافدون وقبل الحضور الى الكويت ملزمون بعمل فحوصات طبية واثبات خلوهم من امراض معدية وخطيرة، وهو اجراء معمول به في معظم دول العالم، وباعتقادي ان التحاليل التي تجري تتضمن التأكد من عدم تعاطي المخدرات، وآمل ان يكون الاعتقاد في محله.
كثير من الوافدين يمضون في الكويت سنوات عديدة ان لم تكن عقودا، ومع ذلك لا يطلب منهم فحوصات جديدة رغم سفرياتهم المتكررة واحتمالية إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية سواء انتقلت لهم في الكويت او خارجها، وايضا احتمالية دخول بعض الوافدين الى نفق الادمان وتعاطي المواد المخدرة، وهي الافة التي نعاني منها بشكل لافت، وتبذل اجهزة وزارة الداخلية جهودا مشكورة في التصدي لهذه الافة المدمرة وتضبط المئات من المتعاطين سواء من المواطنين او المقيمين.
تبني النائب الأول الشيخ طلال الخالد لمشروع يلزم أي وافد إرفاق فحص مختبري اسوة بدفع المتأخرات لن يلحق أي ضرر بالأسوياء من الوافدين بل على العكس، فهذا الاجراء لصالحهم وصالحنا جميعا، كما سيدفع هذا الإجراء جميع الوافدين للابتعاد عن أي سلوك غير قانوني يعرضهم لعدم تجديد الاقامات، كما سيكشف عن عشرات الآلاف من الوافدين الذين يعيشون بينا وهم مصابون او متعاطون يمكن ان ينقلوا المرض.
الحد من متعاطي المخدرات وايضا من حملة الامراض المعدية ليس بالصعوبة التي ربما يعتقدها البعض، وانما الامر بسيط للغاية، وهو إلزام أي وافد وقبل تجديد إقامته تقديم فحص طبي من مختبر كويتي معتمد يظهر ان الشخص خال من الامراض المعدية، ولا يتعاطى مواد مخدرة، والقطاع الخاص قادر على تدشين مختبرات جديدة تكون مخصصة لذلك، ويمكن التشاور بين وزارتي الداخلية والصحة قبل اعتماد قرار بهذا الخصوص.
الكويت دوما ترحب بالإخوة الوافدين الملتزمين، ولكن حملة الامراض الخطيرة والمعدية ومدمني المخدرات دولهم أولى بهم، وكفى ما نعانيه من المتعاطين من أبنائنا.
حفظ الله الكويت من كل مكروه.
آخر الكلام
بين الحين والآخر، تعلن وزارة الداخلية عن ضبط وافدين يبيعون الديزل المدعوم، والسؤال المهم هو كيف يحصل هؤلاء على الديزل وأين الخلل وأين الرقابة من قبل الشركات المسؤولة عن المشتقات البترولية؟

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