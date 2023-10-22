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أداء مشجع للأردن على مؤشر تحول الطاقة خلال عقد

10/22/2023 11:25:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدر منتدى الاستراتيجيات ورقة ضمن سلسلة "بإيجاز" تحت عنوان "أداء مشجع للأردن على مؤشر تحول الطاقة خلال العقد الماضي"، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على تطور أداء الأردن ضمن مؤشر "تحول الطاقة" - الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي – خلال السنوات العشر الماضية.
وأوضح المنتدى، أن المؤشر يقيم أداء 120 دولة من مختلف دول العالم بما فيها الأردن، حيث يتم تقييم أداء البلدان وفق محورين رئيسيين هما: "أداء نظام الطاقة" و"جاهزية التحول"، واللذان يندرج تحتهما العديد من المؤشرات التفصيلية.
وحول أداء الأردن على المؤشر، فقد جاء الأردن في المرتبة 71 عالميا والخامس عربيا، بعد أن شهد تحسنا ملحوظا في أدائه بالمجمل خلال العقد الماضي، على الرغم من ثباته النسبي خلال السنوات القليلة الماضية.
وقد أشار المنتدى في الورقة، إلى أن أداء الأردن في الأبعاد الرئيسة لمحوري مؤشر "تحول الطاقة"، شهد تحسنا في معظم هذه الأبعاد ما بين العامين 2014 و2023، باستثناء بعدي "الابتكار"، و"التمويل والاستثمار".
كما أوصى المنتدى، بضرورة تعزيز جهود الحكومة بالتشارك مع القطاع الخاص، في تنفيذ مبادرات الطاقة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وبما يحقق رؤية القطاع في "تحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية".

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