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مطالبات بحوافز ضريبية للتشجيع على الحافلات الكهربائية

10/22/2023 11:25:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






طالب خبراء في النقل والطاقة والبيئة، الحكومة، بتقديم حوافز جمركية وضريبية على الحافلات العاملة بالطاقة الكهربائية، لتشجيع المشغلين على استبدال الحافلات التي تعمل بالوقود الأحفوري، ما يحافظ على البيئة ويخفف من فاتورة النفط في الأردن.
وأكدوا، في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، ضرورة توفير البنية التحتية المتمثلة في محطات الشحن الكهربائية السريعة في جميع أنحاء المملكة وتعميم ونشر ثقافة استخدام وسائل النقل التي تعمل على الكهرباء.
وكان مدير عام هيئة تنظيم النقل البري عبد الرحيم الوريكات، كشف أن 45 % من مجمل حافلات النقل السياحي الكبيرة، والتي يزيد عمرها على عشر سنوات لم تعد عاملة، وتم استبدلها بأخرى لا يتجاوز عمرها التشغيلي العامين.
ويسهم قطاع النقل بنسبة 16 % من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في البلاد، وهو ثاني أكبر قطاع مساهم فيها.
وزيرة النقل الأسبق لينا شبيب، اعتبرت أن أكبر عائق أمام استخدام حافلات نقل عام تعمل بالطاقة الكهربائية يتمثل في غياب الحوافز الجمركية والضريبية ونشر ثقافة اقتناء وسائل نقل عام باستخدام الطاقة الكهربائية وضعف البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائي السريع.
وأشارت شبيب الى ارتفاع كلفة الخافلات الكبيرة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، ودعت الى العمل على تقديم حوافز لاستبدال الحافلات الكبيرة العاملة بالوقود الأحفوري بحافلات متوسطة تعمل على الكهرباء، لأن سعرها أقل وشحنها أسرع من مثيلاتها الكبيرة.
ودعت الى إعادة النظر بالسياسات المتعلقة بالنقل، وتشجيع استخدام وسائل نقل عام تعمل بالكهرباء وبشكل تدريجي، يتم التوسع فيها مع الوقت وتوفير البنية التحتية اللازمة، ما يخفف من الأضرار البيئية ويقلل من الفاتورة النفطية وقطع الغيار والمستهلكات مثل الزيوت وقطع الغيار.
ومن جانبه، شكك رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة الدكتور دريد محاسنة، بجدية الحكومة في تشجيع وتحفيز استخدام الطاقة الكهربائية في النقل، بسبب عائدها الكبير من الضرائب والرسوم على المحروقات، مشيرا الى العدد المحدود لباصات التردد السريع التي تعمل على الكهرباء مقارنة بالباصات التي تعمل بالوقود الأحفوري.
ودعا محاسنة، الحكومة، الى منح حوافز ضريبية وجمركية لاستيراد واستخدام الحافلات التي تعمل على الطاقة الكهربائية، وفي الوقت نفسه مخالفة المركبات التي تسبب التلوث البيئي.
ويرى محاسنة، أن وجود عدد كبير من وسائل النقل التي تعمل على الكهرباء سيحفز تلقائيا لافتتاح محطات شحن سريع لهذه الوسائل وفي جميع أنحاء المملكة، ما يخفف من الآثار البيئية السلبية ويقلل من كلفة النقل.
ومن جهته، قال مدير جمعية النقل السياحي المتخصص كريم الهاشم "إن طبيعة عمل النقل السياحي تختلف عن الحافلات العمومية الأخرى المحدد لها خط سير معين من نقطة انطلاق الى نقطة وصول؛ فالحافلة السياحية تجوب جميع مناطق المملكة التي يفتقد معظمها لمحطات شحن كهربائي سريع، فضلا عن أن كمية الشحن لا تكفي للسير مسافات طويلة ولا يعقل أن يبقى السائح فترات طويلة في الحافلة بانتظار الشحن".
ودعا الهاشم، الحكومة، الى تقديم حوافز ضريبية وجمركية وتوفير بنية تحتية للشحن الكهربائي في جميع أرجاء المملكة، للاعتماد على الحافلات الكهربائية.
وقال، إن الإعفاءات الضريبية لاستبدال الحافلات السياحية بدأت منتصف آذار (مارس) الماضي وتنتهي في آذار (مارس) المقبل ولا تكفي أصلا لاستكمال عملية الاستبدال مع غياب أي حوافز للاستبدال بحافلات تعمل على الطاقة الكهربائية.
وما يزال الوصول إلى وسائل النقل العام يمثل تحديا في الأردن؛ حيث يعتمد المواطنون بشكل متزايد على المركبات الفردية في التنقل، وبمعدل متزايد يبلغ 5.3 % سنويا، ما يسهم في زيادة استخدام الوقود الأحفوري، وتلوث الهواء المحيط، والقيود المفروضة على توفير فرص العمل والتعليم والحصول عليها، وفق الخطة التنفيذية للاقتصاد الأخضر لقطاع النقل.
وكانت وزارة النقل حددت 13 إجراء ذا أولوية لتحقيق النمو الأخضر من خلال قطاع النقل، وبكلفة إجمالية تقدر بـ167 مليون دولار، وتتطلب دعما من القطاعين العام والخاص والمانحين لتنفيذ المشاريع، التي من بينها تنفيذ برنامج تعزيز حوكمة قطاع النقل، ووضع جدول أعمال إصلاحي لزيادة فعالية وكفاءة عملية رسم السياسات في هذا المجال، وتطوير و/أو تحديث خطط عمل النقل والتنقل، والاستثمار في المناطق الحضرية الثانوية في محافظات المفرق والزرقاء وإربد.

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