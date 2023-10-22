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واردات النفط العراقي للمملكة تقفز 220 %

10/22/2023 11:25:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






قفزت قيمة واردات النفط العراقي الخام للمملكة خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بنسبة 220 %، لتبلغ 35 مليون دولار، مقارنة مع 11 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، بحسب بنات شركة سومو النفطية العراقية.
وبحسب هذه البينات، فإن هذه القيمة كانت مقابل توريد نحو 449.4 ألف برميل من أصل قرابة 103.14 مليون برميل صدرها العراق في هذه الفترة وبمعدل 15 ألف برميل يوميا بعد أن رفع العراق معدل التوريد في تموز (يوليو) الماضي، وبمعدل 450 الف برميل شهريا، بدلا من 300 ألف برميل سابقا.
وكانت قيمة الصادرات خلال الشهر نفسه من العام الماضي، نحو 11 مليون دولار مقابل نحو 150.5 ألف برميل بمعدل قارب 10 آلاف برميل يوميا في ذلك الوقت.
وبحسب البيانات نفسها، فإن المعدل الأولي لسعر بيع البرميل بلغ 78 دولارا الشهر الماضي.
وبذلك يرتفع مجموع ما استوردته المملكة من العراق منذ بداية العام إلى نحو 2.79 مليون برميل مقابل 1.45 مليون برميل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، علما بأن التوريد خلال الفترتين كان متوقفا لمدد مختلفة تتلعق بتجديد الاتفاق السنوي بين البلدين في هذا الشأن.
وتشكل ورادات الأردن من النفط العراقي نحو 10 % من الحاجة اليومية للمملكة من هذا الخام، وذلك بعد أن ارتفع معدل التوريد من نحو 10 آلاف برميل يوميا سابقا كانت تشكل 7 % من الحاجة اليومية.
وأعلن الأردن والعراق في تموز (يوليو) الماضي، عن اتفاق على زيادة كميات النفط الخام العراقي التي يتم تصديرها للأردن، إذ وافق الجانب العراقي على زيادة الكميات من 10 آلاف برميل يوميا إلى 15 ألف برميل يوميا، وذلك منذ بداية الشهر الحالي وبالشروط التعاقدية الواردة في مذكرة تفاهم تجهيـز النفط الخام ذاتها، الموقعة بين حكومتي البلدين بتاريخ الرابع من أيار (مايو) الماضي.
ووقع الأردن والعراق في أيار(مايو) الماضي مذكرة تفاهم لتجهيز ونقل النفط الخام التي يستورد الأردن بموجبها 10 آلاف برميل على أساس معدل خام برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.

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