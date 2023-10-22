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قطاع الطاقة ينهي استعداده لمواجهة زيادة الطلب في الشتاء

10/22/2023 11:25:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






أكدت جهات عاملة في قطاع الطاقة استعدادها المسبق لمواجهة وتلبية زيادة الاستهلاك خلال فصل الشتاء من أجل ضمان أمن تزويد المستهلكين.
وأوعز رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن م. زياد السعايدة الجهات العاملة في قطاع الطاقة لرفع الجاهزية وتفعيل خطط الطوارئ لديها استعدادا لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء المقبل.
وطالب السعايدة الجهات العاملة في مجال الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز، بتكثيف الجهود ورفع جاهزيتها لمواجهة تبعات الحالة الجوية التي قد تشهدها المملكة خلال فصل الشتاء، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة كافة، لضمان استمرارية تزويد الخدمة، وسرعة الاستجابة لأي استفسارات أو شكاوى ترد من المواطنين ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.
ودعا المهندس السعايدة شركات الكهرباء لتكثيف حملات التوعية بطرق ترشيد الاستهلاك، نظرا لأن مثل هذه الظروف الجوية تتطلب استخدام بعض الأجهزة الكهربائية لفترات أطول لتلافي زيادة كمية استهلاك الطاقة وانعكاس ذلك على قيم فواتير الكهرباء.
وأضاف، أنه يتم مراجعة خطط الطوارئ المحدثة مع شركات الكهرباء كل عام، مؤكدا استمرار مركز المراقبة والطوارئ وكوادر الهيئة في الميدان بمتابعة التزام شركات القطاع بتطبيق خطط الطوارئ، للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية، وما يصاحبها من ارتفاع متوقع في الأحمال الكهربائية وزيادة الطلب على المشتقات النفطية.
كما دعا إلى التأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، للتعامل مع أي انقطاعات قد تحدث على الشبكة ومعالجتها بالسرعة الممكنة وضمان استمرارية تزويد المملكة باحتياجاتها من الطاقة وعلى مدار الساعة، وضرورة نقل المعلومة للمواطنين بكل شفافية والتعاطي الإيجابي مع شكاواهم.
ودعا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والتزام اشتراطات وإرشادات السلامة العامة ونصائح التوعية والترشيد والتقيد بتعليمات الجهات المعنية
من جهته، قال مساعد مدير عام شركة توزيع الكهرباء م. سامي الزواتين: "إن الشركة أنهت إجراءات الصيانة وإعداد خطة الطوارئ بالتنسيق مع هيئة الطاقة والمعادن، وتنفيذ الأعمال اللازمة ضمن منطق امتيازها".
وبين الزواتين، أن من هذه الإجراءات صيانة الشبكات وقص الأشجار وصيانة المحطات الرئيسية في هذه المناطق، وكذلك تأهيل الفنيين وتجهيز مركبات الصيانة وتزويدها بالمعدات اللازمة.
وبلع إجمالي الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية للقطاعات والشركات كافة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، نحو16017.6 جيجا واط/ ساعة مقارنة مع 15554.3 جيجا واط/ ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 2.98 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتوزعت هذه الطاقة بين شركات التوزيع الثلاث (الأردنية والتوزيع وإربد)، التي ارتفعت مشترياتها بنسبة 2.95 %، لتبلغ نحو 15528 جيجاواط/ ساعة خلال 9 أشهر من العام الحالي، مقابل 15083.2جيجا واط/ ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وكانت الحصة الأكبر من هذه الطاقة من نصيب شركة الكهرباء الأردنية وبحجم بلغ 9540.3 جيجا واط/ ساعة مقارنة مع 9209.8 جيجا واط/ ساعة خلال الفترة نفسها، من العام الماضي وبزيادو نسبتها 3.59 %.
وبلغ أعلى حمل شتوي عام 4010، أما أعلى حمل تاريخي سجل في المملكة، فكان منتصف آب (أغسطس) الماضي، عندما بلغ 4220 ميغاواط.
وتتجاوز الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي من مصادر التوليد التقليدية 4200 ميغاواط، فيما تبلغ استطاعة مشاريع الطاقة المتجددة من طاقتي الشمس والرياح نحو 1600 ميغاواط، فيما أكدت المصادر نفسها قدرة النظام الكهربائي على تغطية هذه الأحمال.
من جهتها، أكدت شركة مصفاة البترول أنها وفي بداية كل فصل شتاء ترفع جاهزيتها من حيث مخزون وكميات الغاز لتغطية حاجة المملكة والمستهلكين خلال هذا الفصل وخلال الظروف الجوية المرافقة لهذا الموسم.
وبحسب مصادر الشركة، فإنها تعمل على إتمام الإجراءات والتدابير من حيث التعاقد على كميات تكفي وتزيد من الغاز المسال والإسطوانات الجديدة والصمامات، وصيانة الإسطوانات المتداولة بشكل مستمر.
وبينت المصادر، أن محطات تعبئة الغاز الثلاثة المملوكة للمصفاة في عمان والزرقاء وإربد، تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها لتلبية جميع الطلبات التي تصل إليها طيلة اليوم، والعمل خلال الظروف الجوية الاستثنائية يكون على مدار الساعة، أما بالنسبة للمشتقات النفطية، فإن المصفاة تعمل على تكرير ما يردها من نفط خام فقط، أما المشتقات الأخرى فيتم استيرادها من خلال شركات تسويق المشتقات النفطية.

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