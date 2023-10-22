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استمرار الحرب الرقمية على غزة.. 116 ألف محتوى كراهية ضد فلسطين

10/22/2023 11:25:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، ومنذ السابع من تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، وآلة الحرب الرقمية التي تستخدمها منصات التواصل الاجتماعي العالمية في محاربة المحتوى الفلسطيني مستمرة، في اتجاهين؛ الأول يشمل تقييد المحتوى الفلسطيني، والثاني في اتجاه السماح للجانب الإسرائيلي في بث المحتوى التحريضي.
وخلال فترة الأسبوعين الماضيين التي شهدت هجمة شرسة من الاحتلال على الأرض والإنسان في غزة راح ضحيتها قرابة 4600 شهيد أكثرهم من الأطفال والنساء والمسنين، ارتفع حجم المحتوى التحريضي على الفلسطينيين بشكل لافت، ليتم تسجيل قرابة 116 ألف خطاب تحريضي على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وفقا لرصد مراكز حقوق وتوعية رقمية فلسطينية.
وجرى رصد هذا الرقم من قبل مركز "صدى سوشال" المتخصص في الحقوق الرقمية الذي وثق أكثر من 13 ألف خطاب تحريضي من قبل مستخدمين إسرائيليين على فلسطين من بداية الحرب، ومركز "حملة" الفلسطيني، المركز المتخصص في تطوير الإعلام الاجتماعي، والذي وثق حوالي 103 آلاف خطاب كراهية وتحريض ضد الفلسطينيين.
وأكد كلا المركزين، أنه ما يزال انتشار خطابات الكراهية والتحريض، خاصة باللغة العبرية، ضد الفلسطينيين والمناصرين للحقوق الفلسطينية على منصات التواصل الاجتماعي في ازدياد ملحوظ، مع استمرار حالة الحرب والعدوان على غزة.
وأشار المركزان الى أن أكثر المنصات المناصرة للعدوان الإسرائيلي على غزة هي المنصات التابعة لشركة "ميتا": "فيسبوك" و"انستغرام" و"واتساب" و"مسنجر" و"ثريدز"، ومنصة "اكس" أو "تويتر" سابقا.
وأكد المركزان، أنه يجب على شركات وسائل التواصل الاجتماعي عدم التمييز ولعب دور منصف في سياساتها مع المستخدمين، وعدم تقييد المحتوى الفلسطيني لأسباب سياسية، وإزالة محتوى خطابات الكراهية والتحريض باللغة العبرية على مختلف المنصات.
وفي التفاصيل، أكد مركز "صدى سوشال" الفلسطيني تصاعد الخطاب التحريضي ضد الفلسطينيين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلن أنه رصد أكثر من 13 ألف محتوى تحريضي بثه مستوطنون إسرائيليون عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
وضرب أمثلة حول العبارات والخطاب المستخدم في منشورات ومحتوى الإسرائيليين، ومنها: "اقتلوا الفلسطينيين"، "لا تدخلوا قطرة ماء واحدة الى غزة"، "اقتلوا الأسرى الفلسطينيين"، وغيرها من العبارات التي تعكس روح الكراهية والعداء والإجرام.
ومن جانبه، أكد مركز "حملة" الفلسطيني أيضا، أنه في ظل التصعيد الأخير للأحداث السياسية، الذي شهد أحداثا مروعة، بما فيها القصف الإسرائيلي المدمر لمستشفى "المعمداني" وسط قطاع غزة، ما يزال انتشار خطابات الكراهية والتحريض خاصة باللغة العبرية ضد الفلسطينيين والمناصرين للحقوق الفلسطينية على منصات التواصل الاجتماعي في ازدياد ملحوظ.
وأعلن المركز، مؤخرا، أنه باستخدام "مؤشر العنف"، أكثر من 103 آلاف محتوى عنيف ضد الفلسطينيين باللغة العبرية تم رصده منذ 7 وحتى 18 تشرين الأول (أكتوبر)، حيث انتشرت غالبية هذه الخطابات على منصة "إكس"، والتي ما تزال تسمح بانتشار المحتوى الضار دون أي متابعة حقيقية.
وقال المركز، وفقا لرصده، إن الخطابات المرصودة بين خطابات مبنية على أسس سياسية بنسبة 63 %، وأسس عرقية بنسبة 36 %، وخطابات عنف مبنية على الأسس الجندرية، والدينية، وغيرها.
وقام مركز حملة بتطوير "مؤشر العنف"، وهو نموذج لغوي يقوم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من أجل رصد انتشار خطابات الكراهية والعنف على منصات التواصل الاجتماعي باللغة العبرية، ضد الفلسطينيين والمناصرين للحقوق الفلسطينية بشكل آلي وفوري، وعرضها على منصة الإبلاغ "حُر- المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية"، ليتمكن المتصفح من استخدام هذا النموذج كمصدر موثوق للاطلاع على كمية خطابات الكراهية والتحريض المنتشرة باللغة العبرية في الفضاء الرقمي.
وأكد المركز، أنه رصد الكثير من خطابات الكراهية والتحريض والمحتوى المضلل حول القصف المأساوي على مستشفى "المعمداني" مساء 16 الحالي، وقد رصد أيضا المزيد من الانتهاكات التي تهدف إلى إسكات الصوت الفلسطيني بشكل مستمر من قبل شركات ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وحرمانهم من حقوقهم الرقمية والتعبير عن رأيهم، من خلال العمل على حصر إمكانية الوصول للمحتوى المناصر للحقوق الفلسطينية، وتعريض حسابات الفلسطينيين/ات ومناصري/ات الحقوق الفلسطينية إلى التقييد والحذف المستمر.
ونفذت مختلف شبكات التواصل الاجتماعي العالمية مجموعة كبيرة من الإجراءات وبشكل مكثف، خلال الأسبوعين الماضيين، حاربت فيها المحتوى الفلسطيني بشكل علني، في محاولة منها لطمس الرواية الفلسطينية ووضع عوائق كبيرة في الوصول إلى الحقيقة ونشر جرائم العدوان على أهل غزة، فيما فردت المساحة لـ"دولة الاحتلال" لرواية مسار الأحداث من وجهة نظرها.

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