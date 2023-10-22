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دموية الاحتلال تدفع أردنيين لإلغاء حجوزات الأفراح

10/22/2023 11:24:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الرحمن الخوالدة






ألقت المأساة والمعاناة التي يشهدها قطاع غزة منذ معركة "طوفان الأقصى"، جراء عنف وحقد آلة الحرب لدولة الاحتلال، بظلالها، على إقبال الأردنيين على ارتياد الأسواق والمحال التجارية والمطاعم، في الوقت الذي لجأ به أردنيون لإلغاء حجوزات حفلات الأفراح.
وأكد عاملون وممثلون لقطاعات تجارية عدة، في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أن هناك تراجعا واضحا وملموسا للنشاط التجاري في مختلف القطاعات، خلال الأسبوعين الأخيرين نتيجة للعدوان الإسرائيلي على غزة.
ويرى مختصون في مجال الاقتصاد الاجتماعي، أن القرار الاستهلاكي لدى المستهلك، عادة ما يتأثر بالحالة النفسية لديه، إضافة إلى التأثر بما يدور حوله على كل الصعد وبما يرى ويشاهد.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 16 يوما عملية عسكرية ضد قطاع غزة، ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام؛ الجناح المسلح لحركة حماس، اقتصاصا لتعدي جيش الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى ومدينة القدس، إضافة إلى إقامة المستوطنات غير الشرعية.
ومن جهته، قال نقيب أصحاب قاعات وصالات الأفراح (تحت التأسيس) مأمون المناصير، إن عشرات الحجوزات المسبقة في القطاع ألغيت بعد العدوان الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة، إضافة إلى تخلي عدد كبير من أصحاب الحجوزات عن بعض مظاهر الفرح والاحتفال، وذلك تعاطفا مع الأشقاء في غزة وما يتعرضون له.
وأكد المناصير، أن نسبة حجوزات صالات الأفراح تراجعت بنسبة تتراوح بين 15-25 % منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، متوقعا أن يتقلص الإقبال على تنظيم الحفلات خلال الفترة المقبلة بشكل حاد، لا سيما في حال استمرت هذه الحرب الجبانة.
ومن جانبه، أكد نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان، أن حجم بيع الذهب والحلي لغايات الأعراس تراجع بشكل كبير وواضح وبما نسبته 75 %، موضحا أن هذا التراجع طبيعي نظير العلاقة الخاصة بين الشعبين الأردني والفلسطيني وتوحد تأثرهم ومشاعرهم عما يتعرض له قطاع غزة من عدوان غاشم.
وبين علان، أن سعر بيع أونصة الذهب في السوق المحلي قد ارتفع منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي بنحو 69 دينارا أردنيا، مشيرا إلى أن الأسبوع الأخير شهد إقبالا على شراء السبائك نظير ما يشكله الذهب من ملاذ آمن في وقت الأزمات.
ويذكر أن سعر بيع أونصة الذهب، صعد عالميا بحوالي 100 دولار خلال الأسبوع الأخير، ليرتفع إلى نحو 1980 دولارا للأونصة الواحدة مقارنة مع 1970 دولارا قبل هذه الحرب.
وبدوره، أكد ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي، أن هناك عزوفا كبيرا ومفهوما عن الإقبال على شراء الألبسة من قبل المواطنين، مدفوعا بتأثرهم نفسيا بالحرب المستمرة على قطاع غزة.
ولفت القواسمي إلى أن كثيرا من المواطنين ينظرون إلى أن شراء الملابس في ظل الظروف الحالية السائدة في قطاع غزة نوع من الرفاهية، ما يفسر تراجع الإقبال على شراء ألبسة جديدة.
وتوقع القواسمي أن يتحسن الطلب على شراء الألبسة خلال الفترة المقبلة، حتى إن كان هناك استمرار للحرب، حيث إن دخول فصل الشتاء سيحتم على الكثيرين شراء ملابس شتوية، لا سيما للأطفال.
نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، بين أن الحرب الدائرة في غزة من قبل الاحتلال كان لها أثر واضح على تراجع حركة رواد المطاعم، لا سيما من قبل العائلات، لافتا إلى أن هذا التراجع مفهوم وطبيعي في ظل العلاقة الأخوية بين الأردنيين والفلسطينيين.
وأوضح العواد، أن هناك تقليصا واضحا وملموسا في الإقبال أيضا على مطاعم الحلويات، متوقعا أن يستمر هذا التراجع إذا ما استمرت هذه الحرب.
إلى ذلك، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري "إن القرار الاستهلاكي للمستهلك عادة ما يتأثر بالحالة النفسية لديه، فإذا كانت هذه الحالة حسنة زاد حجم الإنفاق والعكس صحيح، فمن الطبيعي أن يتأثر قرار الشراء والاستهلاك لدى المواطنين الأردنيين تأثرا بما يشهده قطاع غزة من جرائم وعنف ترتكبه آلة الحرب الإسرائيلية".
وأوضح الحموري أن استمرار تراجع النشاط التجاري من شأنه أن يؤدي إلى تعميق حالة التراجع التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، وبالتالي تخفيض معدلات النمو الاقتصادي، وغيرها من مؤشرات الاقتصاد الوطني.
المختص في علم الاجتماع حسين الخزاعي، يرى أنه من الطبيعي أن يطرأ تراجع من ارتياد المواطنين الأسواق في ظل الحرب التي يتعرض لها قطاع غزة، حيث إن الإنسان يتأثر على كل الصعد بما يدور حوله وكذلك يتأثر بما يرى ويشاهد، فيكون لديه تأثر نفسي ببشاعة ما يرى من مشاهد قتل وتدمير وعنف، ما يؤثر على سلوكه الاستهلاكي.
كما يتنامى لديه الشعور بالخشية والخوف، ما يدفعه إلى ترشيد الاستهلاك خشية أن يكون هناك ارتدادات مستقبلية للحرب قد تؤثر على القدرات الاقتصادية للمواطنين.
ولفت الخزاعي إلى أنه في ظل هذه المأساة التي تعيشها غزة، قد يشعر البعض بالحزن في حال الإقبال على شراء بعض السلع التي قد ينظر لها كرفاهية.

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