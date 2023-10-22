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الوحدات والكهرباء يتدربان على ستاد عمان استعدادا للقمة الآسيوية

10/22/2023 11:24:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






يخوض فريق الوحدات لكرة القدم اليوم مرانه الأخير على ستاد عمان الدولي، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الكهرباء العراقي، والتي ستقام غدا عند الساعة التاسعة مساء، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الملعب ذاته.
ويتطلع الوحدات للعودة إلى المسار الصحيح، بهدف خطف بطاقة العبور للدور الثاني من البطولة، التي يشارك فيها للمرة الثانية عشرة في تاريخه، حيث يأمل في مواصلة رحلته القارية بهدف الصعود لمنصة التتويج، في ظل الأسماء المميزة التي يضمها الفريق والقادرة على تحقيق المراد.
ولم تسنح الفرصة لفريق الوحدات ومنافسه في الجولة الأولى أهلي حلب السوري، للتدريب على ستاد عمان مسرح مواجهات الفريق آسيويا، نظرا لانشغال الملعب باستضافة لقاء الفيصلي وناساف كارشي الأوزبكي ببطولة دوري أبطال آسيا في الفترة ذاتها.
ويحتل الوحدات المركز الثالث في مجموعته، بعد أن جمع 3 نقاط، من خلال فوزه في الجولة الأولى على نظيره أهلي حلب السوري في عمان بهدفين نظيفين، قبل أن يتجرع الخسارة خارج الديار على يد الكويت الكويتي بهدفين لهدف.
ويعقد المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة بحضور المدير الفني لفريق الوحدات رشيد جابر، والمدير الفني لفريق الكهرباء لؤي صلاح، عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم في فندق الريجنسي بالعاصمة عمان.
وكانت إدارة النادي، أعلنت مؤخرا عن توجيه ريع المباراة دعما لأهالي قطاع غزة، ما يعد بحضور جماهيري كبير من قبل مناصري "الأخضر" من أجل توجيه الدعم المعنوي للفريق من جهة، بهدف الفوز ومواصلة المشوار الآسيوي، وتوجيه رسائل دعم للقضية الفلسطينية من جهة أخرى.
وتضم قائمة فريق الوحدات لمواجهة الكهرباء كلا من: أحمد عبد الستار، عبد الله الفاخوري، مراد الفالوجي، أحمد الصغير، فادي الناطور، خالد كردغلي، دانيال عفانة، عرفات الحاج، فراس شلباية، محمد كحلان، محمود شوكت، أحمد سريوة، أحمد سمير، حسان زحراوي، يوسف أبو الجزر، خالد عصام، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد موالي، صالح راتب، مالك علان، محمد عبد المطلب "بوغبا"، سيدريك هنري ومحمود زعترة.
ويستمر غياب الثلاثي بهاء فيصل وطارق خطاب والأنغولي مانويل دي أوليفيرا "إيتو"، عن الفريق بداعي الإصابة وعدم اكتمال جاهزيتهم البدنية للقاء، فيما عاد الحارس عبد الله الفاخوري للتدريبات بشكل طبيعي بعد حادثة استبعاده عن قائمة الفريق في المواجهة الماضية أمام الكويت.
ولم يلعب الوحدات أي مباراة رسمية منذ 20 يوما، بسبب انخراط عدد كبير من اللاعبين بالمنتخبات الوطنية للتوقف الدولي، إلى جانب تأجيل مباراة له بالدوري المحلي، ما ساهم في بعثرة أوراق المدرب العماني جابر الذي يقود الفريق منذ فترة زمنية قصيرة، لتشكل مواجهة الكهرباء تحديا كبيرا له وللاعبيه، من أجل الإبقاء على حظوظه بالتأهل.
ووصل الفريق العراقي مساء أول من أمس إلى العاصمة عمان، وباشر تدريباته في عمان تحضيرا لأول مواجهة تاريخية له مع الوحدات، علما بأنها المشاركة الخارجية الأولى له، مع تقديمه مستويات ونتائج طيبة حتى الآن، بتصدره المجموعة بفارق الأهداف عن الكويت، وكل منهما لديه 4 نقاط.

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