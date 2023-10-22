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الحسين والعربي يبلغان الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن لكرة اليد

10/22/2023 11:24:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




عمان - الغد - بلغ فريقا الحسين إربد والعربي الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن لكرة اليد، حيث تمكن الحسين من الفوز على فريق كفرسوم بنتيجة 30-23، في المباراة التي جرت اليوم الأحد في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ضمن لقاءات الدور ربع النهاىي، والذي شهد ايضا فوز العربي على الكتة بنتيجة 40-28.
الحسين يقابل الفائز من لقاء السلط ووادي السير في الدور قبل النهائي، بينما يواجه العربي الفائز من لقاء الأهلي والقوقازي.
ويقام الدور قبل النهائي للبطولة يومي 29 و30 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، بينما تقام المباراة النهائية يوم 7 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

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