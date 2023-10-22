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شارع سقف السيل لمحمد عارف مشة.. حين تنطق الكلمات

10/22/2023 11:24:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- "لا رغبة لمسعود بالكلام، لا رغبة له بالصمت، لا رغبة له في فعل أي شيء. حالة تنتابه كثيرًا ولا يجد لها تفسيرًا، ينثر الرجل الأوراق التي أمامه فتتطاير في الهواء بحركات بلهاء، يضحك لها الرجل وهو يقضم أظافر يده اليمنى بأسنانه. ينظر إلى المرآة التي أمامه فينفجر ضاحكًا على هيئته، حتى سقط على ظهره من كثرة الضحك. نظر جواره فوجد الحذاء، صوب الحذاء باتجاه المرآة وقذف به، فانهارت المرآة شظايا، ازدادت ضحكاته بعدد شظايا جسمه المنثور من المرآة".
مشاهد درامية متحركة يرسمها الكاتب محمد عارف مشة في مجموعته القصصية الصادرة حديثا عن "الآن ناشرون وموزعون" في الأردن في 96 صفحة من القطع المتوسط، بقلم أقرب إلى ريشة الفنان المبدع، في خمس وعشرين قصة تتدفق روحا وحيوية، وسخرية من واقع أليم، بطريقة عبثية بها احتراف واقتدار، وفي الوقت ذاته بساطة تعبير وجمل قصيرة مكثفة ومركزة، وجرأة على التجريب وصنع أخيلة مغايرة، وكأنه يصر على بث الحياة في كل شيء حوله، وعلى نحو خاص اللوحات الفوتوغرافية التي جمدها فنانوها في إطارات خشبية، إذ استدعى أكثر من بطل من جدار اللوحة وأشركه في أحداث قصصه.
في قصة ذات الرداء الأحمر، يقول: "حكّ صديقي في اللوحة أنفه بإصبعه، وقد راقته الفكرة"، فقد بنى لقطة حوارية كاملة بينه وبين ذلك الواقف في اللوحة المعلقة على جدار المقهى، حتى إن ذلك الرجل/اللوحة رد عليه: ("أنا! كيف سأخرج من سجن اللوحة؟"، وأخرج لسانه استهزاءً بي، ثم أضاف: "بل اذهب أنت")، حتى إنه صوّر ضحكة ذلك الصديق/اللوحة بأنها ضحكة عالية كاد يسمعها رجل الأمن".
وفي قصة "عجوز المقهى" صنع مشة لقطة رشيقة، إذ يقول: "أشارت البنت بإصبعها نحو امرأة الحزن في طرف اللوحة الجدارية، وأكملت: لا أريد أن أكون هذه المرأة التي نسيها الرسام في لوحته، بعد أن ثبتها على الحائط بمسمار، كي لا تسقط عن الجدار، لتعتقد أنها في مأمن من غدر الزمان فماتت المرأة، وبقي جسدها العاري في اللوحة. غدر بها رجال المقهى بنظراتهم المشتهاة حينًا واللامبالية حينًا آخر، وفي النهاية كانوا بالنسبة لها حلقات دخان وهمية، ترتسم على أطراف اللوحة فتزيدها قتامة، حب مذاقه كمن يتجرع زجاجة دواء دفعة واحدة، لا يشفى من سقم مرارة الدواء، فيزداد ألمه وتزداد جراحه"، وكأن اللوحات الجدارية هي عامل أساسي من عوامل تحريك الإبداع لدى الكاتب، إذ تضعه في تحديات عظيمة فتجعله يصنع مشاهد مغايرة تتفجر فيها سيماء الإبداع وكأنها مشاهد مرئية، لا فقرات مكتوبة.
وكذلك في القصة نفسها يبعث الروح في بطل اللوحة، قائلا: "تلفّع العجوز بمعطفه الرث على المقعد الحجري في اللوحة، زأرت الريح، تقصفت الأغصان، اهتزت اللوحة المعلق على الجدار، أيقظ العجوز البنت، احتضن يدها الصغيرة، اللوحة لا تتسع لهما، فمزق إطار اللوحة الضيق، خرج من ضيق اللوحة، فكان ضجيج المقهى، وصوت الأغاني، وأصوات الغالبين، وأصوات المغلوبين، وصوت نادل المقهى، وقرقرة الأراجيل ودخانها.. حطم العجوز إطار اللوحة، نزلا وسارا معًا باتجاه الخروج، فكان باب المقهى مغلقًا، والكل يصرخ وحيدًا. الضجيج يعلو، والمقهى صامت، والأبواب مغلقة، ولا أحد ينصت لضجيج الصمت، صمت الضجيج يعلو".
نحن أمام كاتب يتقن العبث، وأمام تتابعية درامية مرسومة ببراعة، ولقطات حوارية تضج بالحياة، حاول كاتبها أن يسكنها على الورق حتى يأتي فنان آخر يحررها من الورق إلى مشاهد حية مصورة بنفس سطورها الحوارية، دون حذف أو إضافة؛ إنها لقطات معدة للتمثيل هنا والآن.
يذكر أن الكاتب محمد عارف مشة يكتب في القصة القصيرة جدا منذ 1983، وهو عضو في رابطة الكتاب الأردنيين، ونادي الرواد بمخيم حطين/ الزرقاء، كما رأس نادي الثقافة والإبداع في عمّان (1992/1993). وصلت روايته "العمارة رقم 13" للقائمة الطويلة في جائزة كتارا ضمن الروايات غير المنشورة 2023.
صدر له عن "الآن ناشرون وموزعون": "شبابيك" قصص قصيرة جدا 2017، "عصافير المساء تأتي سرا" قصص 2019، "حبك قدَري"، قصص 1984، "همسة في زمن الضجيج"، قصص 1989، "الولد الذي غاب"، قصص 1995، "مولاي السلطان قطز"، قصص 2000، "بائعة الكبريت".

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