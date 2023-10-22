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قبيلة العدوان: نؤيد كل ما جاء في كلمة الملك بقمة القاهرة

10/22/2023 11:24:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد تجمع أبناء قبيلة العدوان، التأييد التام والدعم الكامل لكل ما جاء في كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في قمة القاهرة للسلام، ومواقفه المشرفة تجاه القضية الفلسطيني في دفاعه عن حق الشب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة والعيش بسلام.

وقال تجمع أبناء قبيلة العدوان في بيان اليوم الأحد، إن جلالة الملك تحدث بلسان وضمير كل أردني وعربي معبرا عما يجول في خواطرهم واستنكارهم لانتهاكات الاحتلال الصهيوني وعدوانه الغاشم على قطاع غزة وأهله.

وأشاد التجمع بمضامين خطاب جلالة الملك معتبرينه يعبر عن نظرة شمولية لما يحدث الآن من عدوان على قطاع غزة، وتبعاته المستقبلة في حال لم يتم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ووضع حد للممارسات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف، أن الخطاب كان واضحا وصريحا وأثبت أن موقف الأردن متقدم على مواقف كل الدول الإقليمية والعالمية، فقد عبر جلالته بوضوح وصراحة أن العدوان الإسرائيلي على غزة هو عبارة عن حملة شرسة ومرفوضة وعقاب جماعي للآمنين، واعتبرها جريمة حرب وانتهاك للقوانين الدولية.

وأكد التجمع، دعم موقف جلالة الملك في انتقاده للمجتمع الدولي الذي يصمت على ما يجري في غزة مما يوصل رسالة إلى العالم بأن حياة الفلسطينيين أقل أهمية من حياة الإسرائيليين، وبأن القوانين الدولية تطبق بانتقائية، الأمر الذي يمكن أن يفضي إلى نتائج كارثية.

كما أكد الوقوف خلف جلالة الملك ورسائله الواضحة للعالم بضرورة وقف العدوان الغاشم على غزة وبشكل فوري والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية والوقود والدواء وبشكل دائم لهم.

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