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غزة لن تستسلم فلسطين أرضي وروحي وعرضي. أنتم الدخلاء

10/22/2023 11:24:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يوسف عبد الله محمود






إذا صُعق الحياد تحت قيوده سيعلم اوجاع الحياة ويفهم
الرئيس الاسرائيلي يكذب ولا يريد ان يعترف بأخطائه وافترائه على التاريخ. مجازره في غزة يبررها على نحو مخجل، مجرم دموي هو.
سأتطرق هنا الى اقواله التي لا تعتمد على دليل او شهاد حين اخلى مسؤولية هتلر عن الكارثة التي ألحقها بهم هتلر.
حين قلّص مسؤولية هتلر وألقاها على مفتي فلسطين امين الحسيني.
هذا ما ذكرته الصحيفة الاسرائيلية يديعوت في 22/10/2015 في مقالها تستغرب الصحيفة هذا الربط الخبيث بين الفلسطينيين وبين الكارثة.
وتضيف قائلة: ((كم من الاقوال التي قالها نتنياهو في سنين حكمه كانت بلا مصداقية))؟! المشكلة انه لا يوجد اي احتمال لأن نسمع من رئيس الوزراء بأنه أخطأ وانه يعتذر. المشكلة ليس فيه، بل فينا)). انتهى الاقتباس.
انها الهستيريا التي تتغلب احيانا على التاريخ وهذا ما يجيده نتنياهو. مقال هذه الصحيفة الاسرائيلية جاء تحت عنوان ((كم من اقوال نتنياهو خلال عقد حكمه كانت حقيقة؟))
نتنياهو سفاح برخصة من الامبريالية العالمية. هو سافك دماء.
نتنياهو اليوم وفي خضم ثورة الاقصى المباركة يتمادى في كذبه. اتهم المناضلين الفلسطينيين الذين تسللوا الى داخل اسرائيل بانهم حيوانات قطعوا رؤوس من أسروهم واغتصبوا النساء.
نتنياهو اعلن الحرب متجاوزاً القوانين الدولية. والمستغرب انه يساوي بين حماس وداعش. احتراف للكذب لا يدانيه احتراف.
والاكثر استغراباً ان يقول الرئيس الاميركي بايدن امام الطائفة اليهودية في البيت الابيض انه يرى صوراً لمن اسماهم ((ارهابيين)) وهم يقطعون رؤوس الاطفال اليهود!
ثم تراه يتراجع مرغماً عن هذه المزاعم حين نشرت صحيفة واشنطن بوست عن متحدث باسم البيت الابيض قوله انه ((لا الرئيس بايدن ولا أي مسؤول اميركي رأى أي صور او تأكد من صحة تقارير بشأن ذلك بكل مستقل)).
أتساءل هنا: الى متى هذه الهستيريا التي تهيمن على نتنياهو وطاقمه السياسي والعسكري، تشويه الحقائق والحث على إبادة كل من يعيش في غزة الباسلة.
نتنياهو يجب ان يُساق الى محكمة الجنايات الدولية كقاتل وسافك دماء.
قبل ايام وبهستيريا مفضوحة مماثلة طالبت نائبة في الليكود اسرائيل باستخدام السلاح النووي في غزة.
ان عملية طوفان الاقصى التي يقودها المناضلون الفلسطينييون هدفها تحرير الارض الفلسطينية المغتصبة.
كل قرارات الامم المتحدة تم تجاهلها وهي التي تدعو الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على الارض المحتلة عام 1967.
نتنياهو لديه خطة تهجير للفلسطينيين بحيث يتم ارغامهم على الهجرة الى سيناء في مصر. بينما يتم تهجير فلسطينيي الضفة الى الاردن. وهذا هو المستحيل، الفلسطينيون متجذرون في ارضهم.
نتنياهو يحمل ويسوّق لخريطة ((الشرق الاوسط الجديد)) التي تضمنتها ((صفقة القرن)).
الى متى هذا التضليل الذي يمارسه الصهاينة والذي يدعمه الغرب والامبريالية العالمية.
الاميركيون، ألم يتعلموا من هزيمتهم في فيتنام؟ ديمقراطيتهم الزائفة مفضوحة.
حرية فلسطين شجرة تسقى بالدماء.
هناك من المعارضة من وصفوا خطابات نتنياهو بالهزيلة على نحو وصف نفتالي بينيت رئيس الحكومة الاسرائيلية الأسبق.
كم هو مخجل ان يستعين نتنياهو بالله لينتصر على اصحاب الارض الفلسطينيين وهو يقول في كلمة وجهها للاسرائيليين ((اريد ان اعدكم اننا سنتتصر بعون الله وجهودنا جميعاً)).
الله لعنكم في كتابه الكريم فكيف سينصركم.
يبقى أن أناشد السلطة الفلسطينية أن تساند المدافعين عن ارضهم وان توحد الشمل. لا يجوز ان تظل صامتة عما يجري او ان تكتفي بالإدانة، لابد من تشجيع وتحريض جميع الفلسطينيين على الثورة في وجه عدو غاشم احتل ارضاً لا يملكها.
إنها حرب صليبية صهيونية تشن على الفلسطينيين.
أنهي بهذه الاعترافات المتأخرة لنجل مؤسس اسرائيل والتي يقول فيها انه نادم على المشروع الصهيوني.
وفي مقابلة صحفية معه وهو البالغ 92 عاماً يقول انه ليس مسؤولاً عن كونه ابن موشيه شاريت الذي كان من الآباء المؤسسين لاسرائيل.
اعترافات نجل مؤسس اسرائيل جاءت فعلاً متأخرة. يقول هذا النجل ويدعى ياكوف ((كان جدي حالماً ولو كان وأقرانه واقعيين ما وصلوا فلسطين بالأساس)). ((المقابلة مع ياكوف اجرتها الصحفية سارة حلم لموقع ميدل ايست))
ما أصدق الشاعر حين قال:
من يرضى الهوان يعش ذليلاً ولو يمشي على ريش النعام

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