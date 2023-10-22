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استهداف صهيوني مبرمج للمدارس في غزة.. طلاب خارج المستقبل

10/22/2023 11:24:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان – لم تسلم المنشآت التعليمية من العدوان الهمجي المستعر الذي يقترفه جيش الاحتلال الصهيوني ضد الأبرياء في قطاع غزة، والذي يتجلى أنيابه باستهداف نحو 160 مدرسة منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
فحرب الإبادة الدموية الذي ينفذها الكيان الصهيوني مستمرة على كل مقومات الحياة، بما فيها الأبنية المدرسية وإلحاق الضرر بها، ضاربا عرض الحائط بكافة المواثيق الدولية التي تدعو لحماية المدارس من الهجمات، ومؤكدا بهذا النهج، وفق مختصين وتربويين، أن عملية الاستهداف لهذه المنشآت لا تأتي من فراغ بل هي مكيدة مبرمجة وممنهجة من أجل خلق أزمة تدفع بسكان غزة إلى الهجرة القسرية تحت تهديد السلاح.
وبين هؤلاء الخبراء في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن البنية التحتية للمسيرة التعليمية في القطاع أصبحت الآن شبه معطلة، وعلى المؤسسات الدولية المعنية بالتعليم وحقوق الأطفال، أن تدرك بأن الجريمة التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي لن تتوقف آثارها مع وقف العدوان، بل ستكون هناك فصول جديدة متمثلة في كيفية تجاوز تداعيات الحرب بالنسبة للمدارس والصدمات النفسية على الطلبة والمعلمين.
ودعوا المنظمات الدولية الراعية لحقوق الإنسان والحق في التعليم بعدم الاكتفاء بالاستنكار والشجب، بل يجب أن تكون لديهم القوة لكشف الممارسات التي تمارس بحق أفراد المجتمع المدرسي، وما تتعرض له البنى التحتية من دمار، وأن لا يستخدموا معايير مزدوجة في تعاملهم مع النزاعات، لافتين الى ضرورة أن تنفصل هذه المنظمات عن الحكومات التي تمارس الكيل بمكيالين.
وفي هذا الصدد، قال وزير الثقافة الفلسطيني الأسبق بهاء بسيسو، أن الهدف الإستراتيجي للعدوان المتواصل على قطاع غزة يتمثل في خلق بيئة طاردة لأي مستقبل للحياة، كونه يستهدف الكثافة السكانية، وهذا ما يفسر سبب استهداف المنشآت المدنية، بما فيها المؤسسات التعليمية والمستشفيات.
وأضاف بسيسو أن استهداف المدارس لا يأتي من فراغ، بل تحاول ماكنة التضليل العسكرية الإسرائيلية أن تمارس نوعا من أنواع التضليل للرأي العام العالمي حول طبيعة المدارس، وبأنها محاذية لمناطق اشتباك أو مراكز عسكرية مستهدفة، لكن على الرغم من كل هذه المبررات فإن الاستهدافات المذكورة تعد جرائم حرب.
وقال بأنه لا توجد أي أدلة على الادعاءات الإسرائيلية، خصوصا عندما نرى كيف كذبت ماكنة الدعاية الإسرائيلية بخصوص المستشفى المعمداني في قطاع غزة، وفي العديد من القضايا المرتبطة بطبيعة عدوانها.
وأكد أن الحياة التعليمية في قطاع غزة قد تصبح مشلولة، خصوصا مع إمكانية بناء مدارس جديدة أو ترميم بعضها التي أصيبت بأضرار نتيجة القصف، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأوضاع الطبية والصحية، فهناك العديد من المستشفيات التي خرجت عن الخدمة نتيجة القصف الإسرائيلي، فهناك فعلا كارثة طبية وإنسانية، وتعليمية، واجتماعية بالغة التعقيد نعيشها اليوم في القطاع.
وأشار إلى الإشكالية المتكررة في العدوانات الصهيونية المتوالية على غزة، التي تجعل كل محاولات البناء الجديدة في القطاع أمرا بالغ الصعوبة ما لم يترافق ذلك مع انتباه حقيقي من المجتمع الدولي، وسيظل الكيان الاسرائيلي يبحث عن ذرائع لمهاجمة التجمعات الفلسطينية، مبينا أن هناك كل عامين تقريبا هجمات مبرمجة وممنهجة على القطاع من أجل تهجير سكان القطاع، وذلك عبر قطع شريان الحياة من خلال استهداف المدارس والجامعات والمنشآت المدنية، بما فيها المنازل والمستشفيات.
وأكد بسيسو أن السياسة الصهيونية واضحة من خلال تعطيل مقومات الحياة، بغية خلق أزمة تدفع سكان غزة للتهجير بقوة السلاح، مشيرا الى ان الاحتلال لا يكترث إن تم استهداف المدارس أو تعطيل العام الدراسي في قطاع غزة، بل هو يمعن في ذلك.
وأوضح أن الاحتلال يدرك ماذا يفعل، فهو يسعى جاهدا لتعطيل الحياة في القطاع وجعلها غير ممكنة، وهذا الأمر لن يؤثر فقط على جودة التعليم بل على المسيرة التعليمية برمتها، فلو فرضنا جدلا بأن الكيان الصهيوني لم يقم باستهداف المدارس فما الحالة النفسية للطلبة الذين سيلتحقون بمدارسهم بعد قصف دام حتى الآن أكثر من نحو أسبوعين متواصلين ؟
ولفت إلى أن الحالة الإنسانية العامة في قطاع غزة ستؤثر على المسيرة التعليمية بأركانها المختلفة، موضحا أن الجريمة التي اقترفها الاحتلال تفوق الخسائر البشرية على أهميتها، لكن هذه الجريمه لها أكثر ومن وجه، لأنها تنطوي على استهداف الحياه المدنية أيضا.
ونوه بأن البنية التحتية للمسيرة التعليمية في القطاع أصبحت الان شبه معطلة، وعلى المؤسسات الدولية المعنية بالتعليم وحقوق الأطفال أن تدرك أن الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني لن تتوقف آثارها مع وقف العدوان، بل ستكون هناك فصول جديدة متمثلة في كيفية تجاوز تداعيات الحرب بالنسبة للمدارس والطلبة.
وتابع أن الحديث الدائر الآن عن تهجير أكثر من نصف سكان قطاع غزة من شماله الى جنوبه، سيساهم في زيادة العبء والضغط على البنية التحتية في مناطق الجنوب، فضلا عن أن حلول الطوارئ المتمثلة بنظام الفترتين او التناوب لن تكون كفيلة بمعالجة الخسائر التعليمية الفادحة التي حلت بقطاع التعليم، فما قامت به دولة الاحتلال يشكل انتهاكا واختراقا صارخين للمواثيق والأعراف الدولية التي تؤكد أن المؤسسات التعليمية يجب أن تكون بمنأى عن أي استهداف.
وشاركه الرأي الخبير التربوي الدكتور صالح بركات، الذي قال إن الحرب على غزة نتج عنها تدمير الكثير من المدراس، وتحول بعضها الى ملاجئ، ما أدى إلى توقف الدراسة، فيما تعرضت الموارد البشرية والمالية للخطر.
وبين بركات ان هذا الانقطاع عن التعليم يولد فجوة تعليمية، إذ يحرم الأطفال من التعليم الأساسي، وبناء المهارات الاجتماعية والعاطفية، مشددا على ضرورة حماية الأطفال في أوقات الحرب، والتوقف عن استهداف البنية التحتية والمنشآت من طرق ومؤسسات تعليمية وثقافية ومستشفيات.
وأضاف أن ثلث الطلبة في قطاع غزة قبل العدوان الأخير يحتاجون إلى الدعم في مجال التعليم والمساندة النفسية، مشيرا الى ان الحرب تزيد معاناة الطلبة، فالآلاف منهم خسروا والديهم أو أحدهما، ما يجعل الواحد منهم عرضة للتشرد والاكتئاب وفقدان الدعم التربوي والعاطفي الأسري، وتخلف الحرب وراءها آثارا نفسية واجتماعية مدمرة.
وأوضح أن تقريرا منفصلا صادرا عن منظمة "Save The Children" عام 2023 أظهر أن 80 % من أطفال غزة أبلغوا عن اضطرابات عاطفية، مقارنة بـ55 % في عام 2018.
وتابع أن تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، وتقرير "أنقذوا الأطفال" غير الحكومية كشفا عن أن الحرب على غزة ساهمت في زيادة حدة الحوادث المسجلة للأطفال الذين يمنعون من الوصول إلى المدارس أو التعلم، أو مهاجمتهم بدنيا لمجرد محاولة الذهاب للمدرسة، أو قصف مدارسهم، كما تعيق الحرب توفير متطلبات الأطفال وعائلاتهم، مثل الغذاء والماء والمأوى والخدمات الصحية والتعليم.
وأشار الى تقرير "أزمة في تعليم اللاجئين" أظهر أنه مع تقدم الأطفال اللاجئين في السن، تصبح الحواجز التي تحول دون حصولهم على التعليم أكثر صعوبة، إذ يرتاد 63 % من الأطفال اللاجئين المدارس الابتدائية فقط، مقارنة بـ91 % على مستوى العالم.
ومع تقدم الأطفال اللاجئين بالعمر، تزداد هذه الفجوة، إذ لا يصل ثلثا الأطفال اللاجئين الملتحقين بالمدارس الابتدائية إلى المدرسة الثانوية تقريبا، حيث يلتحق 23 % فقط منهم بتلك المدارس، مقارنة بـ84 % من الأطفال على مستوى العالم، بحسب بركات.
كما خلص تقرير نشره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عام 2022 إلى أن 91 % من أطفال غزة يعانون من الصدمات المرتبطة بالنزاع.
بدوره، قال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا الدكتور محمد أبو غزلة، إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أجمعت على أن التعليم حق وتم إقراره من الجمعية العامة للأمم المتحدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، كما أكده العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966 في المادة 13 منه، وأيضا القانون الإنساني الدولي الذي ركز على الحد من الآثار المترتبة على الصراعات المسلحة من خلال تنظيم تصرفات الدول الأعضاء.
وأضاف أبو غزلة، أن التشريعات الدولية لم تحد من أثر هذه النزاعات وآثارها المدمرة على التعليم، ولعلنا شاهدنا في العديد من الدول كيف يكون الهجوم المستمر على المدارس وتدميرها، والإضرار بالمعلمين والطلبة والكوادر العاملة وتعريضهم للخطر الذي يصل أحيانا حد القتل.
فضلا عن التعبات التي تتركها هذه النزاعات المتمثلة في إغلاق المدارس، وعدم الالتحاق بالتعليم وتدني جودته، والأثار النفسية، والتسرب المدرسي، وانتشار عمالة الأطفال الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية والتعليمية حماية العاملين من المعلمين والإداريين والطلبة بصفتهم مدنيين، وحماية المباني المدرسية، ومعالجة أسبابها وآثارها التي أصبحت تؤثر على تشكيل الإنسان في المستقبل، وتدمر جميع مجالات الحياة، بحسب أبوغزلة.
وقال: "لا يعقل أن ينتهك الحق في التعليم وفق القانون الإنساني الدولي وبموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، ويستبدل بقانون شريعة الغاب، من همجية حروب تستهدف المباني المدرسية وتدمر بنيتها التحتية، والغريب في الأمر أيضا أن المنظمات الدولية والإنسانية تصدر تقارير تشير إلى أن 78 مليون طفل حول العالم هم خارج المدارس بسبب النزاعات والحروب، دون أن يكون هناك أي ردود فعل دولية تضمن لهؤلاء حقوقهم في التعليم وتؤمن لهم الحماية".
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ خطوات ملموسة لتأمين حق التعليم وتوفير سلامة الطلاب والمعلمين والبنى التحتية له، من السياسات والخطط والبرامج والتمويل وتقديم المساعدة، وحماية المدارس والجامعات وجميع المرافق التعليمية من الهجمات، والاعتراف بطبيعتها المدنية، لضمان أن تظل دائما أماكن آمنة لتعزيز السلام والتنمية والاستقرار كآلية لاستمرارية التعليم.
وأكد أبو غزلة أن على المنظمات الدولية الراعية لحقوق الإنسان عامة، والحق في التعليم، أن لا تكتفي بالاستنكار والشجب، بل يجب أن تكون لديهم الجرأة في كشف الممارسات بحق أفراد المجتمع المدرسي، وما تتعرض له البنى التحتية من دمار، وضرورة الكف عن استخدام معايير مزدوجة ترتبط بالعرق والجنس واللون في تعامل المجتمع الدولي مع النزاعات.
ونوه بضرورة أن تنفصل هذه المنظمات عن الحكومات التي تمارس الكيل بمكيالين، وأن لا تبرر أفعال الأطراف المحتلة والمغتصبة لحقوق الآخرين، وأن تكون لها مواقف دولية معلنة حيال ذلك.

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