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مقاطعة منتجات الاحتلال ورعاته ضرورة تتطلب الاستمرارية والتوجه لسلع بديلة

10/22/2023 11:24:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح العطيات وهبة العيساوي






عمان – بعد مضي 15 يوماً من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ما تزال حملات المقاطعة الشعبية للمنتجات وبضائع الاحتلال والأميركية والأوروبية الداعمة للاحتلال، تتصدر منصات التواصل الاجتماعي محليا وعربيا ودوليا.
الحملات التي دعا للمشاركة بتنفيذها نشطاء عرب، اتخذت أشكالا تعبيرية متعددة على المنصات، بينها إنشاء صفحات للمقاطعة، تحتوي على أسماء شركات منتجة لتلك البضائع، وانتشر وسم "قاطعوا البضائع الأميركية والإسرائيلية" على حسابات المواطنين الشخصية.
وهذه الحال، تحدث في كل حرب يقدم عليها الاحتلال، اذ تتنادى الاصوات بدعوات واطلاق حملات، تناهض اقتصاد العدو واقتصاد رعاته وداعميه، وتوجيه الاستهلاك الى المنتجات الوطنية والعربية، التي تضاهي منتجات الاحتلال ومسانديه، من حيث الجودة، وتتفوق عليها احيانا.
وتأتي هذه الدعوات، باعتبارها سلاحا اقتصاديا فعالا يسهم بكبح جماح العدوان الاحتلالي على الفلسطينيين، كون الاقتصاد عنصر أساس بتزويد آلته العسكرية الاجرامية، ولوجود مؤسسات وشركات داعمة له المحتل، أو علامات تجارية من دول تؤيد عدوانه، وتضخ له الدعم المادي والعسكري والسياسي.
وبرغم أن المقاطعة الاقتصادية للاحتلال الآنية، "بمنزلة حالة شعبية احتجاجية، لكن تأثيرها يبقى محدوداً، بحيث لن تطال أي من الاقتصادين الأميركي والإسرائيلي أضراراً جسيمة، تؤدي لوقف العدوان على غزة"، وفق خبيرين في الاقتصاد والسياسة.
ومع تنامي حجم صادرات أميركا للدول العربية بحيث وصلت لـ57.67 مليار دولار، فإن حجم صادرات العرب لأميركا يصل لـ63.85 مليار دولار، وفق تقرير صادر عن المجلس الإقليمي للغرف الأميركية في المنطقة العربية العام الماضي.
وفي وقت بلغ فيه استيراد الاحتلال للبضائع من المنطقة العربية العام الماضي 8.3 مليار دولار، فإن حجم صادرات الاحتلال إلى اقتصادات المنطقة، قدر بـ3.2 مليار دولار، وفقا لبيانات نشرها بنك الاحتلال على موقعه الإلكتروني، في نهاية آذار (مارس) العام الحالي.
الخبير الاقتصادي حسام عايش، أكد أن "دعوات المقاطعة لمنتجات الاحتلال والغرب الذي يسانده، وسيلة تعبيرية معنوية، يستخدمها المواطنون للتضامن مع أهالي قطاع غزة، وتعبير عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي كذلك".
وبرغم أن هذه الدعوات، من "الأسلحة المستخدمة في مواجهة عدوان الاحتلال، وكتعبير عن رفض للمواقف الغربية اتجاه ما يحدث في القطاع، لكنها تحتاج لأن تتسم بالشمولية والتأثير، لتصل الى نتائج فورية تؤثر في القرارات الاميركية والغربية"، وفق عايش.
ومن المفترض، من وجهة نظره، أن "تدعو الحكومات العربية لهذه المقاطعات، بالنظر الى حجم المشتريات العسكرية، والسلعية والخدمية، من الولايات المتحدة واسرائيل أيضا".
وبين لـ"الغد"، أن "صادرات الاحتلال العسكرية بلغت العام الماضي أعلى مستوى لها على الإطلاق، فوصلت لـ12.5 مليار دولار، بينما ذهب ربع المبيعات إلى دول عربية".
لكن "إيجاد بديل للسلع والخدمات الإسرائيلية والأميركية التي يجري استيرادها من الدول العربية، أمر في غاية الأهمية، لكنه لا يعني عدم الاستمرارية في المقاطعة من المواطنين".
وشدد على أن "استمرار اتباع النهج ذاته في شراء المنتجات الإسرائيلية والغربية، يندرج ضمن أشكال التمويل المتعلقة بحصول الاحتلال على الآلات العسكرية التي يستخدمها في حربه على القطاع".
كما ومن المهم، "تكوين شعور لدى الاحتلال والأطراف الغربية، بأن مصالحهم التجارية والاقتصادية معرضة للتهديد، ما يعني أن عدوانه ستدفع كلفته أيضا الدول المساندة له"، برأيه.
لذلك، لا بد وأن "تتخذ المقاطعة شكلاً منظماً، بعيدا عن ردة الفعل الآنية، لتؤثر في الاحتلال أولا، وفي الدول المساندة له ايضا، وأن تكون المقاطعة علمية، تتضمن مطالبة الدول العربية بإعادة مكتب المقاطعة للاحتلال الذي أُلغي في وقت سابق"، مضيفا أن "هنالك سلعا، وخدمات، ومنتجات تصنعها اسرائيل خصيصا للعالم العربي".
وكانت جامعة الدول العربية أنشأت مكتب المقاطعة في العام 1951، وتتمثل مهمته بوضع لائحة سوداء مرتين في كل عام باسم الشركات الإسرائيلية (مقاطعة مباشرة)، أو باسم الشركات التابعة لدول أخرى، التي تُجري مبادلات تجارية مع الاحتلال.
وبرأي عميد كلية الأمير الحسين بن عبد الله لدراسات العلوم السياسية والدولية د. حسن المومني، فإن "حملات المقاطعة، تنم عن حالة من عدم الرضا والغضب الشعبي، تجاه ما يجري في القطاع، لكنها ليست كافية في مواجهة العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في القطاع وبقية فلسطين".
لكنها بحسبه "واحدة من أدوات تعزيز الرأي العام، باتجاه قضية معينة، وإرسال رسالة، ولكن إذا لم تكن ضمن استراتيجية، وخطوات عديدة مساندة لها، فإنها لن تحقق التأثير المطلوب".
بيد أن "الدعوات لمقاطعة المنتجات، بدأت تظهر في العقود الماضية حالة تعبيرية لرفض أمر ما، أو عن عدم الموافقة على قضية معينة، لتصبح جزءاً من مظاهرة الاحتجاجات التي نشهدها دولياً"، وفقا له.
ولفت الى أن "مقاطعة الأردنيين لشراء المنتجات الأميركية على سبيل المثال، لن تحقق تأثيرا على الاقتصاد الأميركي، لكن تأثيرها قد يكون عكسيا ويطال الاقتصاد المحلي، بحيث تؤدي لإغلاق الاستثمارات الخاصة، وزيادة نسب البطالة".
واستند على "حجم الصادرات الأردنية الى السوق الأميركي الذي قد يصل الى ملياري دولار تقريبا تقريباً، ما يعني أن المملكة بحاجة للإبقاء على علاقاتها التجارية مع أميركا".
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، "وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية العام الماضي نحو 2.75 مليار دينار، في وقت ارتفعت فيه الصادرات الوطنية في الفترة ذاته بنسبة 6.2 %، لتبلغ 1.685 مليار دينار، مقارنة بـ1.586 مليار دينار العام 2021".
كما زادت قيمة مستوردات المملكة من أميركا العام الماضي بنسبة 7.3 %، لتبلغ 1.060 مليار دينار، مقارنة بـ988 مليون دينار في 2021، وفقاً للبيانات ذاتها.
و"لكن، إذا ما نظرنا الى هذه المقاطعات عربيا، فإن الأسواق العربية تعد كبيرة، وتستقبل صادرات أميركية متنوعة، لذا، فإن تأثيرها حال فعلت المقاطعة، سيكون هائلا"، الا أن "تعميم المقاطعة عربيا غير ممكن، وإنما يبقى في إطار الحالات الفردية لا غير"، بحسبه.
ووفقاً لبيانات التجارة الخارجية التي تصدر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فإن حجم التبادل التجاري بين الأردن والكيان المحتل، لا يتجاوز الـ130 مليون دولار سنوياً.
وأبرز واردات الأردن من الاحتلال، هي الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، والمنتجات المعدنية والصناعات الكيماوية والزراعية، بينما تصدر المملكة إليه خضراوات وفواكه، ومنتجات غذائية، وصناعات كيماوية، ومواد نسيجية.
المواطنة ميساء عبدالله، قالت إنها "تحولت عن استخدام المنتجات ذات العلامات التجارية التي تدعم الاحتلال، لصالح أخرى، بعضها محلي، رفضا منها لأن يذهب ما تدفعه في نهاية المطاف الى شراء رصاص وقنابل تقتل اطفال فلسطين على يد العدو الصهيوني".
وبينت عبدالله أن "مبررات العديد من وكلاء هذه العلامات، بأن انتاجهم أو خدماتهم وطنية 100 %، هي حجج واهية، ومن المعروف أن هذه الوكالات، تدفع مبالغ ونسبا بشكل دوري الى أصحاب العلامات الأصلية".
الطفل خالد محمد (9 أعوام) قال "اعتدت أن يصطحبني أهلي أسبوعيا إلى مطعم وجبات سريعة، لحبي لذلك المطعم، إلى جانب وجود مساحة جيدة للعب فيه، لكن مشاهدي للقتل الاحتلال لأطفال غزة الأبرياء، أصبحت لا أطيق حتى النظر إلى أبواب ذلك المطعم، بعدما رأيت صور وجبات تحمل علامته توزع على أفراد قتلة الاطفال من الفلسطينيين".
ولفت خالد "في مطاعم كثيرة في البلد. شو يعني، ما في غيره (المطعم الذي تحدث عنه)، سأذهب الى مطعم عربي، وقد اوفر ثمن هذه الوجبة، لإرساله الى اطفالنا في غزة".
أستاذ علم الاجتماع د.حسين خزاعي، قال إن "المقاطعة لسلع ومنتجات وعلامات تجارية، تحمل رسالة، نبعث بها للدول المنتجة لهذه السلع، بأننا نرفض سياساتها ونهجها في التعامل مع قضايانا، ومساندتها للحرب الأخيرة على قطاع غزة، مثل واضح في هذا الجانب".
وأشار إلى أن دعوات المقاطعة، لا تتوقف عند منتج أو علامة تجارية، من الدول الممولة للحرب فقط، بل تتعداها أيضا، الى الدول التي تتعامل مع العدو وتدعمه".
وأكد خزاعي، أنه "لنجاح هذه الدعوات وتحقيق تأثيرها المطلوب، أن تستمر ولا تتوقف حتى ينتهي الاحتلال، بمعنى لأي درجة يمكن لمجتمعاتنا الالتزام بها، وإلى أي فترة زمنية يمكن الاستمرار بها. هذه مسائل مهمة جدا لإنجاح أي حملة مقاطعة".
من جهته، قال عضو غرفة صناعة عمان موسى الساكت، إن "المنتج المحلي، أثبت وفي أكثر من ظرف، قدرته على تلبية وتغطية حاجة السوق المحلية، ونيل ثقة المستهلك المحلي لجودته وأسعاره المناسبة"، والأهم من ذلك، فإن العائد على الاقتصاد الوطني، يكمن في تعزيز الطلب على المنتج المحلي، فكل دينار ينفق عليه يبقى منه 80 قرشا في اقتصادنا، ما يؤكد أن زيادة الاقبال على منتجاتنا، ذو قيمة اقتصادية تفوق ضعف الانفاق على المستورد.
وأكد الساكت، في ظل الدعوات لمقاطعة سلع وعلامات مستوردة، كنوع من الاحتجاج على الحرب التي فرضت على غزة، علينا زيادة وعي المواطنين، بأهمية المنتج المحلي، وجعله اولوية عند الاستهلاك، مبينا أن حملات سابقة نفذتها الغرفة، منها حملة "صنع في الأردن"، ساعدت على زيادة الاقبال على المنتج المجلي بنسبة 1.5 % سنويا.
وهنا تأتي أهمية دعم وتحفيز القطاعات الانتاجية محليا، لرفع تنافسيتها في السوق المحلية، بالإضافة لزيادة صادراتها، لافتا إلى أن الانتاج الصناعي لم يشهد تحسنا خلال العامين السابقين.
ووفقا لأرقام دائرة الاحصاءات، وعلى المستوى التراكمي انخفض الرقم القياسي العام للاشهر الثمانية الأولى العام الحالي 2.91 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فبلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي 90.17 مقابل 92.87 للفترة نفسها العام الماضي.
ويوجد في المملكة 17 ألف منشأة صناعية، بحجم استثمار يقدر بـ15 مليار دينار، توفر قرابة 254 ألف فرصة عمل، بينما تصل مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25 %، إذ ينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة، بينما تصل حصة الصناعة إلى 46 % في السوق المحلية و17 مليار دينار إجمالي الإنتاج القائم.

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