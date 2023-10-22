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إدخال 14 شاحنة محملة بالغذاء والأدوية إلى قطاع غزة

10/22/2023 11:24:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت مصادر فلسطينية أنه جرى مساء الأحد إدخال 14 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية الى قطاع غزة عبر معبر رفح البري مع مصر.
وأشارت المصادر إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا) والهلال الأحمر قاما باستلام شاحنات المساعدات، وهي الثانية التي تدخل قطاع غزة.--(بترا)

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