إدخال 14 شاحنة محملة بالغذاء والأدوية إلى قطاع غزة

إدخال 14 شاحنة محملة بالغذاء والأدوية إلى قطاع غزة
التاريخ
10/22/2023 11:24:09 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت مصادر فلسطينية أنه جرى مساء الأحد إدخال 14 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية الى قطاع غزة عبر معبر رفح البري مع مصر.
وأشارت المصادر إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا) والهلال الأحمر قاما باستلام شاحنات المساعدات، وهي الثانية التي تدخل قطاع غزة.--(بترا)
MENAFN22102023000072011014ID1107284388
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.