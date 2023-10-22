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الدخول البري: بانتظار الأمر

10/22/2023 11:23:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



إسرائيل هيوم
يوآف ليمور
2/10/2023
أنهى الجيش الإسرائيلي في نهاية الأسبوع استعداده للمعركة البرية في قطاع غزة. في القيادة السياسية – الأمنية يعتقدون أن هذه معركة ستستغرق بضعة اشهر، سيكرس قسمها الأول للسيطرة على المنطقة ولاحقا للضرب المنهاجي للبنى التحتية العملياتية والسلطوية لحماس.
تنقل مسؤولو الجيش الإسرائيلي أمس بين الوحدات المختلفة التي ستنضم الى الحرب ونقلوا لها رسالة مشابهة: هذه ستكون معركة قاسية، في منطقة مكتظة ومعقدة، مع الكثير من المفاجآت التي تعدها حماس – من العبوات والصواريخ المضادة للدروع وحتى البيوت المخففة وشبكة متفرعة من الانفاق التحت أرضية. بالمقابل يصل الجيش الإسرائيلي الى هذه المعركة بكل قوته البرية، الجوية والبحرية، مع تفوقه النوعي والعددي. في الجيش الإسرائيلي وان كانوا لم يتحدثوا بتعابير الغضب والثأر لكنهما كانا حاضرين في الاحاديث. "تذكروا في رؤوسكم الصور والمشاهد والشهداء ما قبل أسبوعين"، قال رئيس الأركان هرتسي هليفي في حديث مع قادة لواء غولاني.
في إسرائيل يأملون في أنه الى جانب الأهداف المعلنة لحملة سحق الذراع العسكري لحماس وتحييد قدرتها على الحكم في غزة، سيتحقق في سياقها هدفان آخران: الأول: تحسين الظروف العملياتية لتحرير المخطوفين، او على الأقل الحصول على مكانهم ووضعهم. وقال الناطق العسكري في عدة مناسبات في الأيام الأخيرة انه تبلورت صورة لا بأس بها بالنسبة للمخطوفين، وان كان ما يزال يوجد عدم وضوح كم من المخطوفين احياء أو اموات. يمكن التعرف على هذا أيضا من المعطيات المتغيرة باستمرار حين قرروا في إسرائيل يوم امس بان حماس تحتجز 210 مخطوفين.
الهدف الثاني هو تصفية القيادة السياسية والعسكرية لحماس. صحيح ان هذا كان على رأس سلم الأولويات في كل حملة في القطاع لكن هذه المرة هذه حرب بحجم مختلف. حتى الان صفي أربعة من بين 20 عضو مجلس الشورى في حماس، بضعة قادة من مستويات وسطى وكذا مسؤول كبير واحد – ايمن نوفل، الذي كان رئيس استخبارات حماس وقاد منطقة مخيمات الوسط في المنظمة. لكن واضح لإسرائيل بان الحملة يجب أن تنتهي قبل كل شيء بتصفية الثلاثي الأعلى في المنظمة – يحيى السنوار، محمد ضيف ومروان عيسى – وبالتوازي كل واحد من رؤساء القيادة السياسية والدينية في غزة. في الشاباك يعملون أيضا على تصفية كل من كان مشاركا في هجمة 7 أكتوبر، معظمهم نشطاء قوة النخبة في المنظمة ممن سيكونون من الان فصاعدا هدفا للتصفية.
تبعا لذلك ستكون إسرائيل مطالبة بان تحسم اذا كانت ستوسع المعركة ضد حماس من خارج حدود القطاع أيضا. في السنة الأخيرة هدد صالح العاروري كمشكلة هامة، بعد أن اقام في لبنان قوة قتالية لحماس وبالتوازي دحرج من لبنان ومن تركيا عمليات في الضفة. كما أن القيادة السياسية لحماس برئاسة إسماعيل هنية وخالد مشعل تتمتع بالحصانة في ضوء اقامتها في قطر ومعقول أن تعمل إسرائيل لدى الولايات المتحدة ودول أوروبية لممارسة الضغط الذي يؤدي الى إخراجهم من هناك. وكما نشر في "إسرائيل اليوم" اول من أمس، في إسرائيل يعتقدون ان بالتوازي مع تعميق الحملة في غزة فان من المتوقع لحزب الله أن يرفع درجة أعمالهم في الشمال. التقدير في إسرائيل بقي كما كان: حزب الله يسعى لان يساهم في ذلك في الصراع في غزة لكنه سيفعل ذلك مع الامتناع عن التصعيد الى حرب ستوقع الخراب على لبنان. ومع ذلك واضح أن حزب الله يبذل جهدا للمس بمقاتلين وباهداف عسكرية وذلك لجذب الجيش شمالا وفرض المصاعب على المناورة المرتقبة في غزة.
الجهود لتعقيد العمل الإسرائيلي واضحة في ساحات أخرى أيضا تعمل بالهام إيراني واضح. فقد تبين في نهاية الأسبوع ان الحوثيين في اليمن اطلقوا في ليل يوم الخميس أربعة صواريخ جوالة و 15 مسيرة مسلحة نحو إسرائيل. وجاء هذا في موجتين واحبطته سفينة حربية أميركية. كل الوسائل القتالية التي اطلقت هي من انتاج إيراني اعطي للحوثيين كجزء من الجهد الإيراني لضرب خصومها في المنطقة (في الماضي السعودية والامارات واليوم في إسرائيل).
عين الى العراق
في إسرائيل يعتقدون أن الحوثيين سيحاولون اطلاق صواريخ ومسيرات أخرى نحو إسرائيل. وان المليشيات الشيعية في العراق أيضا كفيلة بان تنضم الى القتال وتطلق نحو إسرائيل صواريخ ومسيرات من أراضي العراق.
ويفترض بهذا التهديد الصاروخي أن تعنى به منظومة حيتس، بينما تهديد المسيرات الذي يعد اكثر تحديا كونها تطير على ارتفاعات منخفضة وببطء واصعب على الكشف – فقد عنيت بها حتى الان أساسا طائرات ومروحيات قتالية.

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