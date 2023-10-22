ارتفاع حصيلة شهداء اليوم في قطاع غزة إلى 379

ارتفاع حصيلة شهداء اليوم في قطاع غزة إلى 379
التاريخ
10/22/2023 11:23:54 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن عدد الشهداء في غزة اليوم الأحد جراء القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 379.
وقالت المصادر إن مئات المصابين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة اليوم.-(وكالات)
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