Monday, 23 October 2023 07:41 GMT

ارتفاع حصيلة شهداء اليوم في قطاع غزة إلى 379

10/22/2023 11:23:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن عدد الشهداء في غزة اليوم الأحد جراء القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 379.
وقالت المصادر إن مئات المصابين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة اليوم.-(وكالات)

MENAFN22102023000072011014ID1107284385

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث