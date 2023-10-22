وزير الدفاع الإسرائيلي: العملية البرية في غزة قد تستمر 3 أشهر

وزير الدفاع الإسرائيلي: العملية البرية في غزة قد تستمر 3 أشهر
التاريخ
10/22/2023 11:23:54 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن العملية البرية في غزة يجب أن تكون الأخيرة لأنه لن تكون هناك حماس بعدها.
وأضاف غالانت أن الأمر سيستغرق شهرا أو شهرين أو ثلاثة لكن في النهاية لن تكون هناك حماس.-(وكالات)
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