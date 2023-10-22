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وزير الدفاع الإسرائيلي: العملية البرية في غزة قد تستمر 3 أشهر

10/22/2023 11:23:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن العملية البرية في غزة يجب أن تكون الأخيرة لأنه لن تكون هناك حماس بعدها.
وأضاف غالانت أن الأمر سيستغرق شهرا أو شهرين أو ثلاثة لكن في النهاية لن تكون هناك حماس.-(وكالات)

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