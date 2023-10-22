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عار لنتنياهو.. كيف ينظر الإسرائيليون للحرب؟

10/22/2023 11:23:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



القدس المحتلة – مع دخول الحرب على قطاع غزة أسبوعها الثالث، يحتدم صراع آخر داخل دولة الاحتلال بشأن المستقبل السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تتعالى الأصوات المطالبة برحيله، في ظل تراجع شعبيته وتحميله مسؤولية الإخفاق في منع الهجوم المفاجئ للمقاومة يوم السابع من الشهر الحالي.
ويرى محللون أن نتنياهو أتبع نهج المراوغة خلال مسيرته السياسية والامتناع عن أي تسوية مع الفلسطينيين.
وتجمع تقديرات محللين في دولة الاحتلال على أن معركة "طوفان الأقصى" أعادت الصراع بين الاحتلال والفلسطينيين إلى المربع الأول، أي إلى ما قبل نكبة عام 1948، في حين اعتبرت التحليلات أن المعركة "حرب استقلال ثانية" من وجهة نظر نظر الاحتلال.
واستعرضت وسائل إعلام الاحتلال نهاية الأسبوع ديمومة الصراع مع الفلسطينيين، والعودة إلى خيار الحرب في ترقب معركة التوغل البري في قطاع غزة، ورجحت أن ما وصفتها بـ"صورة الاحتلال المستقبلية" ستتغير ولن تعود كما كانت قبل بدء الحرب، في مؤشر على أن نتائج الحرب ستغير ملامح الشرق الأوسط برمته.
وناقشت التحليلات السياسية نهج نتنياهو خلال ولايته منذ العام 2009، وتعامله مع الملف الفلسطيني والذي وصف بـ"إبر التخدير" دون تقديم أي حلول جذرية لإنهاء الصراع أو حسمه، وهو النهج الذي حظي بحاضنة شعبية من جمهور اليمين المتطرف، الذي فضل ترحيل الصراع، لكنه ما لبث أن انفجر بوجه الاحتلال والعالم، وأعاد القضية الفلسطينية إلى أجندة الشرق الأوسط والعالم.
وقال محللون لصحيفة "هآرتس" أن نتنياهو يتحمل مسؤولية الإخفاق بالهجوم المفاجئ وتطالبه بالرحيل، وتستعرض نهجة للتملص والتهرب من المسؤولية عن الحرب.
وفي قراءة للدعم الأميركي غير المسبوق للاحتلال في الحرب على غزة، يرى المختص في الشؤون الفلسطينية والشرق الأوسط تسفي برئيل أن احتضان الرئيس الأميركي جو بايدن للاحتلال يضعه معها على مسار تصادمي مع الدول العربية في الشرق الأوسط، وخاصة دول الجوار التي تتخوف من امتداد الحرب إلى أراضيها.
وأوضح برئيل، في تقدير موقف نشره في صحيفة "هآرتس"، أن الحرب على غزة تعيد القضية الفلسطينية إلى حضن الدول العربية التي تحاول الضغط إقليميا وعالميا من أجل منع عمليات الاجتياح البري لغزة، وهي العلميات التي قد تعيد الصراع إلى ما قبل 1948، مستشهدا بتصريحات ومواقف كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورفضهم التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
وقدر المختص في الشؤون الفلسطينية والشرق الأوسط أن القاهرة ترى في الخطة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين غطاء وذريعة للحرب و"خطرا على الأمن القومي المصري"، لما سيكون لها من تداعيات على المصريين والشعوب العربية كونها تعيد إلى الأذهان مشاهد النكبة الفلسطينية.
وفي مقال آخر في صحيفة "يديعوت أحرونوت" للمحلل السياسي نداف إيال، قال إن نتنياهو ما عاد بذات البريق وبسببه عاد مؤشر الحروب القبلية بين الاحتلال.
ويقول إيال أن الحرب على غزة أظهرت مدى تعلق وارتباط الاحتلال العميق بالولايات المتحدة والدول الغربية العظمى، قائلا إن "العناق الذي قدمه نتنياهو للرئيس بايدن يعكس تشبث الاحتلال اللامتناهي بالولايات المتحدة الأميركية، التي استنفرت للدفاع عن وجود الاحتلال".
وفي مقالة له في صحيفة يديعوت أحرونوت، قال إيال "لقد مر أسبوعان على الكابوس المروع الذي قلب عالمنا رأسا على عقب، نتنياهو كما يقول من يراقبونه، في وضع أفضل مما كان عليه في الأسبوع الأول من الهجوم المفاجئ، حيث كان مصدوما، لكنه بسبب هذه الحرب لم يعد كما كان من حيث التألق والسيطرة، إذ لقب خلال ولايته الممتدة منذ عام 2009 بسيد الأمن".
وأشار المحلل السياسي إلى وجود إجماع كامل في النظام السياسي للاحتلال على أن حكومة نتنياهو لا تعمل على المستوى المدني، وأن استجابة الوزارات الحكومية، في حالة وجودها، بطيئة، مضيفا في السياق ذاته، "في الاحتلال هناك مؤشرات أولية على عودة الحروب القبلية، وهناك علامات أخرى تتعلق بتزايد الغضب لدى الجمهور اليهودي من نتنياهو وحكومته، فضلا عن الشعور بعدم الأمن والأمان". وتشير التقديرات إلى أن نتنياهو يحاول الهروب إلى الأمام، وتوظيف الحرب على غزة بغية التملص من وصمة العار القانونية، بسبب محاكمته بملفات فساد وخيانة الأمانة، لكن الصحفي الإسرائيلي المختص بالشؤون القضائية غادي فايس يقول إن "نتنياهو وجد ذاته قبالة وصمة عار وطنية وقومية قد تسهم في إنهاء مسيرته السياسية".
وأوضح فايس، في مقال في صحيفة هآرتس بعنوان "العار الذي سينقش على جبين نتنياهو أسوأ بكثير من وصمة العار التي حاول الهروب منها بالمحاكمة"، أن مسؤولية أمن الاحتلال تقع على عاتق رئيس الوزراء، وهي المسؤولية التي يتملص منها نتنياهو، الذي فضل توجيه أصابع الاتهام إلى الصحافة، التي وصفها بـ"العدو".
وأضاف الصحفي ذاته أن "حاجة نتنياهو المهووسة إلى الاستيلاء على كل إنجاز، ووصف نفسه بأنه الحاكم الوحيد، هي أقوى حجة في لائحة الاتهام العلنية التي ستقدم ضده لمسؤوليته عن الإخفاق والفوضى، التي أدت إلى حمام الدم في الجنوب والحرب على غزة، بعض الأشخاص المقربين منه يفهمون بالفعل: لقد انتهى عهد نتنياهو".
وفي تقدير موقف للباحث في "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب عوفر شيلح بعنوان "في غزة سيتحدد مستقبل الشرق الأوسط"، يعتقد أن احتضان أميركا للاحتلال لا ينبع فقط من نتائج الهجوم المفاجئ لحماس على "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية بالجنوب، أو من الخوف من عجز الاحتلال عن الدفاع عن نفسها.
وأوضح شيلح أن هذا الاحتضان الأميركي والحراك والتدخل الذي يقوده الرئيس بايدن، يشهد على تصور واسع النطاق للولايات المتحدة بالشرق الأوسط، كانت أول علامة عليه الجهود المبذولة من البيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق تطبيع بين الاحتلال والسعودية قبل الحرب على غزة. وأشار شيلح إلى أن إسرائيل منذ سنوات طويلة في حالة شلل إستراتيجي بكل ما يتعلق بحضورها ونفوذها في الشرق الأوسط، وذلك بسبب عدم تسوية الصراع مع الفلسطينيين، ورفض قبول أي تسوية، وعدم قدرتها على حسمه، وعليه فإن نتائج الحرب على غزة ستغير صورة وملامح الشرق الأوسط.-(وكالات)

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