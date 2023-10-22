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مجازر جديدة بغزة والضمير العالمي ما يزال غائبا

10/22/2023 11:23:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غزة - في اليوم 16 من حربها الشاملة على غزة، ارتكبت إسرائيل مجازر جديدة بحق المدنيين، خاصة جنوبي القطاع، حيث استشهد منذ فجر امس 166 فلسطينيا، في حين أعلنت كتائب القسام أنها أوقعت قوة للاحتلال مدرعة في كمين محكم بعد عبورها السياج الحدودي لأمتار ودمرت دبابة وجرافتين.
وقد اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين خلال ما أسماها عملية دهم في قطاع غزة.
وبعد عشرات المجازر في الساعات الـ24 الماضية، ارتفعت حصيلة العدوان على غزة إلى 4741 شهيدا، بينهم أكثر من 1903 طفلا و1023 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف جريح، مقابل أكثر من 1400 قتيل إسرائيلي.
وتذهب التقديرات إلى أن العدد الحقيقي قد يبلغ أضعاف العدد المعلن نظرا لأن كثيرا من جثامين هؤلاء الشهداء الصغار لا تزال مطمورة بين أنقاض المنازل التي قصفها جيش الاحتلال في عدوانه المتواصل على القطاع.
وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فإن قتل الأطفال والرضع الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، بلغ معدلا غير مسبوق في تاريخ الحروب، جراء استهدافه المباني والتجمعات السكنية.
وكانت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، قد أكدت أن 120 طفلا فلسطينيا يستشهدون كل يوم جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة جراء الغارات، وتدمير المنازل على رؤسهم، كما تخلف إصابات فظيعة بالشظايا والحروق، وسقوط الحجارة والركام فوق رؤسهم.
وإلى جانب تكثيف العدوان المتواصل الذي يخلف ضحايا على مدار الساعة يشكل انقطاع الكهرباء عن المستشفىيات خطرا على حياة الرضع فيها. حيث تصبح الحاضنات في وضع كارثي يهدد حياة الرضع والخدج في المستشفىات جراء أزمتي الكهرباء والغذاء.
وتفاقم الوضع الإنساني المتدهور، مع إعلان وزارة الصحة بغزة خروج 7 مستشفيات و21 مركزا صحيا عن الخدمة في القطاع.
أما الصغار الذين ينجون من القتل والإصابة فتلاحقهم الصدمة، فهم بحاجة ماسة إلى خدمات الصحة والدعم النفسي-الاجتماعي حيث يكون طريق التعافي في تلك الحالات طويلا، خصوصا وأن هناك المئات من الأطفال الذين باتوا بلا عائلة، بعد استشهاد والديهم وإخوانهم.
عملية القسام
قالت الكتائب -في بيان- أن مجاهديها التحموا مع القوة المتسللة ودمروا جرافتين ودبابة وأجبروا العدو على الانسحاب، وعادوا إلى قواعدهم بسلام.
وتابعت "لقد أكد مجاهدونا أن جنود قوة الاحتلال التي وقعت في كمين خان يونس غادروا آلياتهم وفرّوا شرق السياج الفاصل مشيا على الأقدام".
في المقابل، قال جيش الاحتلال إن مسلحين أطلقوا النار باتجاه قوة لجيشه غرب السياج الحدودي لقطاع غزة في منطقة كيسوفيم.
وأضاف أن إحدى الدبابات هاجمت المجموعة التي أطلقت النار على الجنود في كيسوفيم، من دون مزيد من التفاصيل.
وأكدت إذاعة الاحتلال وقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال خلال اشتباك مسلح قرب كيبوتس كيسوفيم في مجمع أشكول شرق الحدود مع قطاع غزة.
بدورها، قالت القناة 12 العبرية إن 4 جنود أصيبوا، أحدهم في حالة حرجة، في إطلاق صاروخ مضاد للدروع من قطاع غزة.
رسالة القسام
وقبل أيام نشرت كتائب القسام رسالة مصورة للقوات البرية للاحتلال، تظهر مقاتليها وهم يتدربون على استهداف آليات عسكرية وأسر جنود في حال قام جيش الاحتلال بالتوغل البري في غزة.
كما كشفت القسام عن قذيفة "الياسين" المضادة للدروع التي دخلت الخدمة خلال عملية طوفان الأقصى.
وفي فيديو بثته كتائب القسام أظهرت الصور قذيفة "الياسين" ذات العيار 105 مليمترات وهي تدمر دبابة ميركافا للاحتلال في إحدى المستوطنات في غلاف قطاع غزة خلال عملية طوفان الأقصى.
وشنت كتائب القسام في السابع من تشرين الأول(اكتوبر) الحالي هجوما غير مسبوق على مواقع عسكرية ومستوطنات في غلاف غزة، وفي المقابل ردّت قوات الاحتلال بقصف مركز متواصل على منازل المدنيين في قطاع غزة، كما حشدت قوات عند حدوده استعدادا لعملية برية محتملة.
في سياق آخر، كشف المتحدث العسكري المصري، أمس، ملابسات وتفاصيل حادثة إطلاق دبابة للاحتلال قذيفة على موقع مصري في منطقة كرم أبو سالم.
وأعلن أنه خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ.
وأوضح: "نتج عن ذلك إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية وقد أبدى الجانب الإسرائيلي أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه".
وأفاد جيش الاحتلال، بأن دبابة تابعة له أطلقت النار من طريق "الخطأ" على موقع مصري متاخم للحدود قرب منطقة كرم أبو سالم.
وعلى الجبهة الشمالية، قصف حزب الله اللبناني مواقع عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي رد بالمدفعية والمسيّرات، في حين هدد رئيس الوزراء للاحتلال بنيامين نتنياهو لبنان والحزب بـ"دمار لا يمكن تخيله".-(وكالات)

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