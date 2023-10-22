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عار على الغرب.. عار على الإنسانية

10/22/2023 11:23:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان – لم يعد في جعبة الغرب أكاذيب يمكن أن يستخدمها بعد اليوم. حقوق الإنسان والمراة، وحق الأطفال في الحياة، هي مجرد شعارات يروج بها سياساته الإمبريالية. لكن حين يأتي الحديث عن العالم الثالث المسحوق، فهو لا يفعل شيئا سوى دعم المجرمين.
16 يوما من الدمار والخراب والموت، وفي ظل تواطئ المجتمع الدولي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازره ضد المدنيين في قطاع غزة، في حرب حرب إبادة جماعية واضحة، وحرمان من الغذاء والماء والوقود والكهرباء، واستمرار قصفهم بالصواريخ والمدفعية، هادما البيوت فوق رؤوسهم، ليدفعهم إلى التهجير القسري، بينما العالم ما يزال يردد بتواطؤ وحشي "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها"، وما يزالون يعيدون الأكاذيب عن أطفال إسرائيليين تم قطع رؤوسهم.
ويشترك الغرب في الهولوكوست الفلسطيني، بمساعة الإعلام غير النزيه، ودوائر التأثير السياسي الغربية، واللوبيات الصهيونية. تعمل معا جميعها لتزييف الحقائق على الأرض، لتعمي العالم عن استشهاد زهاء 4500 فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء المدنيين الذين كانوا يظنون أن أسقف بيوتهم أو المستشفيات والمدارس من
الممكن أن تحميهم.
لكنها ليست كل الحكاية، فواشنطن لم تتلرع بالجهد الدبلوماسي أو المالي فقط، وإنما جلبت جنودها ليكونوا مشاركين فعليين في قتل الفلسطينيين، بينما خبراؤها على الأرض يخططون وربم يقودون العدوان، بعد أن تهدمت معنويات الجيش الإسرائيلي إثر عملية حماس ضد عنجهيته ودمويته.
في الأثناء، يريد الاستعمار القديم والجديد أن تظل عيونه مغمضة عن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، وأن يثخن في الدم الفلسطيني، لعله يروي ظمأه للقتل والدماء.

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