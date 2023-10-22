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574 مجزرة ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة منذ بدء العدوان

10/22/2023 11:23:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، إنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 تشرين الأول الحالي ارتكب الاحتلال نحو 574 مجزرة، ارتقى خلالها نحو 4651 شهيداً، فيما بلغ عدد المصابين 14245 فلسطينيا.
وأشار معروف في مؤتمر صحفي إلى أنه جرى حصر 165 ألف وحدة سكنية تضررت، لافتا إلى أن 50 بالمئة، من الوحدات السكنية في قطاع غزة تضررت بسبب القصف، وقرابة 20 ألف وحدة سكنية هدمها الاحتلال بشكل كامل أو باتت غير صالحة للسكن، و 72 مقراً حكومياً وعشرات المرافق العامة والخدماتية دمرها الاحتلال وألحق فيها الضرر الكبير.
وأكد أن شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي تعرضت إلى أضرار كبيرة، في حين يواصل الاحتلال استهداف المؤسسات التعليمية، حيث تعرّضت 176 مدرسة لأضرار متنوعة، منها 30 مدرسة خرجت عن الخدمة.
وقال بلغ إجمالي عدد النازحين نحو مليون و400 ألف مواطناً، نصفهم في مراكز الإيواء البالغ عددها 220 مركزاً، فيما يتواجد آخرون في التجمعات المستضيفة من الأقارب والأصدقاء والمرافق العامة وغيرهم.
وأضاف أنه دخل إلى قطاع غزة 20 شاحنة من الاحتياجات الأساسية عبر معبر رفح البري جنوب القطاع بعد 16 يوماً على العدوان، فيما كان يدخل قبل ذلك 500 شاحنة يومياً.
وبين أن الاحتلال يتعمّد استهداف تجمعات المواطنين المتواجدين في الأسواق والمخابز ومراكز الإيواء وفي محيطها وتدميره للبيوت فوق رؤوس ساكنيها، واستهدافه للكنائس والمساجد، حيث هدم 31 مسجداً بشكل وتضررت 3 كنائس.
وأوضح أن متوسط ضحايا عدوان الاحتلال منذ بداية العدوان بلغ 50 حالة في الساعة الواحدة بين مصاب وشهيد.
ووجه نداء عاجلاً بضرورة إدخال إمدادات الوقود للقطاع لوقف الكارثة التي تهدد المستشفيات ومحطات ضخ المياه ومعالجة الصرف الصحي والقطاعات كافة في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي.--(بترا)

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