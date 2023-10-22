13 شهيدا وإصابات بقصف إسرائيلي لمنزلين ومسجد في جباليا

13 شهيدا وإصابات بقصف إسرائيلي لمنزلين ومسجد في جباليا
التاريخ
10/22/2023 11:23:53 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 13 مواطنا، وأصيب العشرات، مساء اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف منزلين ومسجد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وقالت وزارة الداخلية في غزة إن طيران الاحتلال الحربي شن عدة غارات على منزلين في منطقة الترنس بمعسكر جباليا، والمسجد الألباني في المخيم شمال قطاع غزة، ما أدى لارتقاء ما لا يقل عن 13 شهيدا.-(وكالات)
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