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13 شهيدا وإصابات بقصف إسرائيلي لمنزلين ومسجد في جباليا

10/22/2023 11:23:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد 13 مواطنا، وأصيب العشرات، مساء اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف منزلين ومسجد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وقالت وزارة الداخلية في غزة إن طيران الاحتلال الحربي شن عدة غارات على منزلين في منطقة الترنس بمعسكر جباليا، والمسجد الألباني في المخيم شمال قطاع غزة، ما أدى لارتقاء ما لا يقل عن 13 شهيدا.-(وكالات)

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