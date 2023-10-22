حزب الله يعلن قصف 4 مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية

حزب الله يعلن قصف 4 مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية
التاريخ
10/22/2023 11:23:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، عن "قصف أربع مواقع عسكرية إسرائيلية بالصواريخ الموجّهة والقذائف المدفعية".
وقالت "حزب الله" في بيان له، إن "المقاومة الإسلامية في لبنان، هاجمت عصر يوم الأحد موقعي العبّاد ومسكاف عام بالصواريخ الموجّهة والقذائف المدفعية وحققوا فيهما إصابات مؤكدة". وكالات
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