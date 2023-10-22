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حزب الله يعلن قصف 4 مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية

10/22/2023 11:23:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، عن "قصف أربع مواقع عسكرية إسرائيلية ‏بالصواريخ الموجّهة ‏والقذائف المدفعية".

وقالت "حزب الله" في بيان له، إن "المقاومة الإسلامية في لبنان، هاجمت عصر يوم الأحد موقعي العبّاد ومسكاف عام بالصواريخ الموجّهة والقذائف المدفعية وحققوا فيهما إصابات مؤكدة". وكالات

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