14 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح

14 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح
التاريخ
10/22/2023 11:23:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دخلت، مساء أمس الأحد، قافلة مساعدات محدودة قوامها 14 شاحنة، محملة بمواد غذائية ومياه وأدوية، وهي القافلة الثانية التي تدخل منذ بداية العدوان الإسرائيلي قبل ستة عشر يوما على قطاع غزة.
وتعد قوافل المساعدات التي وصلت قطاع غزة حتى اللحظة (34) شاحنة، هي أقل بكثير من حاجة غزة التي كان يدخلها مئات الشاحنات المحملة بمختلف الاحتياجات يوميا. وفا
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