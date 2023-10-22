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14 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح

10/22/2023 11:23:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دخلت، مساء أمس الأحد، قافلة مساعدات محدودة قوامها 14 شاحنة، محملة بمواد غذائية ومياه وأدوية، وهي القافلة الثانية التي تدخل منذ بداية العدوان الإسرائيلي قبل ستة عشر يوما على قطاع غزة.

وتعد قوافل المساعدات التي وصلت قطاع غزة حتى اللحظة (34) شاحنة، هي أقل بكثير من حاجة غزة التي كان يدخلها مئات الشاحنات المحملة بمختلف الاحتياجات يوميا. وفا

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