جميع مستشفيات غزة تلقت تحذيرات من إسرائيل بالاخلاء الفوري

جميع مستشفيات غزة تلقت تحذيرات من إسرائيل بالاخلاء الفوري
التاريخ
10/22/2023 11:23:34 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن جميع مستشفيات غزة تلقت تحذيرات من إسرائيل.
وقال المتحدث أشرف القدرة: "جميع مستشفيات قطاع غزة تلقت تحذيرات من الاحتلال، وهناك مخاوف من ارتكاب الاحتلال مجزرة أكبر من مستشفى المعمداني". وكالات
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