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جميع مستشفيات غزة تلقت تحذيرات من إسرائيل بالاخلاء الفوري

10/22/2023 11:23:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن جميع مستشفيات غزة تلقت تحذيرات من إسرائيل.

وقال المتحدث أشرف القدرة: "جميع مستشفيات قطاع غزة تلقت تحذيرات من الاحتلال، وهناك مخاوف من ارتكاب الاحتلال مجزرة أكبر من مستشفى المعمداني". وكالات

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