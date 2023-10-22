مسيرات التضامن مع الشعب الفلسطيني تجوب العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهدت عشرات المدن في العديد من الدول كالولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وماليزيا، خروج آلاف الأشخاص في تظاهرات منددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ودعا ملايين المتظاهرين إلى وقف موجة العنف وإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني.
بينما دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى إنهاء الحرب والسماح بإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقال البابا ((الحرب هزيمة على الدوام، إنها تدمير للأخوَّة الإنسانية)). وكالات
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