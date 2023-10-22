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مسيرات التضامن مع الشعب الفلسطيني تجوب العالم

10/22/2023 11:23:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شهدت عشرات المدن في العديد من الدول كالولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وماليزيا، خروج آلاف الأشخاص في تظاهرات منددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ودعا ملايين المتظاهرين إلى وقف موجة العنف وإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني.

بينما دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى إنهاء الحرب والسماح بإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقال البابا ((الحرب هزيمة على الدوام، إنها تدمير للأخوَّة الإنسانية)). وكالات



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