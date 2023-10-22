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زعماء أمريكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا: ندعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها

10/22/2023 11:23:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد زعماء الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا دعمهم لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، لكنهم طالبوها أيضا بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

وفي بيان مشترك صدر بعد اجتماع عبر الهاتف دعا إليه الرئيس الأميركي جو بايدن، رحب الزعماء أيضا بالإفراج عن رهينتين ودعواإلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.وكالات

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