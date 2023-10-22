زعماء أمريكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا: ندعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها

زعماء أمريكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا: ندعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها
التاريخ
10/22/2023 11:23:33 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد زعماء الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا دعمهم لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، لكنهم طالبوها أيضا بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
وفي بيان مشترك صدر بعد اجتماع عبر الهاتف دعا إليه الرئيس الأميركي جو بايدن، رحب الزعماء أيضا بالإفراج عن رهينتين ودعواإلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.وكالات
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