نتنياهو: إسرائيل لن ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة وستمنع إدخالها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تل أبيب لن ترسل أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وستمنع دخول أي مساعدات قادمة من دول أخرى غير خاضعة للرقابة.
وقالت وسائل إعلام عبرية نقلا عن المكتب: "لن تقدم إسرائيل أي مساعدات إنسانية لقطاع غزة وستمنع أي مساعدات من دول أخرى غير خاضعة للرقابة".
وذكرت وسائل إعلام مصرية في وقت سابق أن حجم المساعدات الإنسانية إلى غزة يصل إلى آلاف الأطنان، تم تجهيز قسم منها داخل مصر، والقسم الآخر هو جزء من مساعدات من عدد من الدول كانت وصلت بوقت سابق إلى مطار العريش الذي خصصته مصر لاستقبال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من خارج البلاد.
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