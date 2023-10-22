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نتنياهو: إسرائيل لن ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة وستمنع إدخالها

10/22/2023 11:23:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تل أبيب لن ترسل أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وستمنع دخول أي مساعدات قادمة من دول أخرى غير خاضعة للرقابة.

وقالت وسائل إعلام عبرية نقلا عن المكتب: "لن تقدم إسرائيل أي مساعدات إنسانية لقطاع غزة وستمنع أي مساعدات من دول أخرى غير خاضعة للرقابة".

وذكرت وسائل إعلام مصرية في وقت سابق أن حجم المساعدات الإنسانية إلى غزة يصل إلى آلاف الأطنان، تم تجهيز قسم منها داخل مصر، والقسم الآخر هو جزء من مساعدات من عدد من الدول كانت وصلت بوقت سابق إلى مطار العريش الذي خصصته مصر لاستقبال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من خارج البلاد.



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