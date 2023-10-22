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الصين: نحذر من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط

10/22/2023 11:23:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية نقلا عن مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط أن الصين ترى أن الوضع في غزة "خطير للغاية" مع تزايد احتمال وقوع هجوم بري على نطاق كبير وسط نظرة مستقبلية "مثيرة للقلق" في ظل انتشار الصراعات المسلحة على الحدود على أكثر من جبهة.


وقال المبعوث تشاي جون إن الصين قدمت وستواصل تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للفلسطينيين من خلال الأمم المتحدة وعبر القنوات الثنائية للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية. وكالات


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