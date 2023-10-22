الصين: نحذر من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية نقلا عن مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط أن الصين ترى أن الوضع في غزة "خطير للغاية" مع تزايد احتمال وقوع هجوم بري على نطاق كبير وسط نظرة مستقبلية "مثيرة للقلق" في ظل انتشار الصراعات المسلحة على الحدود على أكثر من جبهة.
وقال المبعوث تشاي جون إن الصين قدمت وستواصل تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للفلسطينيين من خلال الأمم المتحدة وعبر القنوات الثنائية للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية. وكالات
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