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خوارزميات المنطق الإعلامي

10/22/2023 11:23:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






معظم حواراتنا في الإعلام وعلى وسائل التواصل تشبه من يخاطب نفسه في المرآة، حتى مظاهراتنا التي يفترض ان توصل رسالة الرأي العام تتحول بقدرة الجهل الأعمى إلى رسالة معكوسة مثل الذي يطلق نارا على ساقه.
نموذج حلقة باسم يوسف مع بيرس مورغان كانت ناجحة لأنه من قلة قليلة كسرت الاستدارة المغلقة التي نتيه في إطارها، وما حققه باسم يوسف في خطابه للعالم الغربي يوازي كثيرا من المظاهرات التي تتحول إلى عبث مطلق حين ينفلت العقل من عقاله ويتحول إلى عنف وأذى.
مارس الملك ذكاء "إعلاميا" في قمة القاهرة حين خاطب العالم لا بلغة إنجليزية متمكنة وحسب، بل بمنطق لا إنشائيات فيه ولا بلاغة أصلا لا تحتملها اللغة الإنجليزية، فكانت رسالته على كل ما فيها من حسم وحزم ولهجة شديدة تحمل قلقا كان لا بد أن ينتقل إلى العالم ليشعر بخطورة التداعيات في المنطقة التي وصفها الملك بالكارثة التي سيدفع الجميع ثمنها باهظا لها.
لم تعد البرامج الحوارية تصل إلى الجمهور بدون حواضن وسائل التواصل التكنولوجي الحديثة، من منصات صارت في يد المتلقي وعلى حجم راحة تلك اليد بالضبط، والجيل الذي يسود العالم من شباب تلك التقنية المعرفية الحديثة ليس قاصرا ولا عاجزا كما نتوهم، بل لديه قدرة على التشابك المعرفي بقدرات لا يمكن أن نتخيلها، لكنه جيل يدركها.
ولغة الخطاب كما محتواه يجب أن تخرج عن إطار اللغة الخشبية التقليدية، فالعالم اليوم أكثر ذكاء والتصنيفات الحادة في ثنائيتها بين الأبيض والأسود غير مقنعة، فلا بد من تقديم خطاب فيه من نقد الذات ما يكفي لحمل الاتهامات الموجهة للطرف الآخر على محمل الجد.
حين نقول "صمود أهل غزة" فنحن نعيد ذات المفهوم الخشبي القديم لصمود الجنوب اللبناني ذات تموز توهمنا فيه انتصارا تاريخيا، أو صمود العراقيين في معركة انتهت بساعات حاسمة، ولأمثلة كثيرة في تاريخ خيباتنا.
أهل غزة صامدون، نعم هذا صحيح، لأنه وببساطة لا خيارات في الحياة لهم إلا الصمود، لكنهم مضطرون أمام قسوة العالم والاحتلال أن يتم تصنيفهم "مشاريع شهادة" لأن مشاريع الحياة صارت معدومة بالضرورة.
هم بشر مثلنا، يستحقون العيش الكريم بكل تفاصيله، أطفاله يستحقون أن يحلموا ويكبروا ويستمروا والأب كما الأم لديهما حقوق بحياة أفضل لأولادهما، مثلنا تماما، مشاريع حياة نبحث عن الأفضل فيها لنعيش، لكنهم لا يملكون ذلك الخيار لأن الاحتلال وشراسته تحولهم إلى مشاريع موت وبالبث الحي والمباشر.
علينا ان نوضح ذلك للعالم، للرأي العام العالمي المخدوع بالتضليل لأننا لم نملأ الفراغ وتركناه لدهاء الطرف الآخر الذي يتقن صناعة القصة والتلاعب بإعدادات الحقيقة، الحقيقة لها إعدادات أيضا وكل شيء يخضع للخوارزميات، لأن الخوارزمية في الأساس قاعدة رياضية تقوم عليها فنون الهندسة، بما فيها هندسة الرأي العام.
هي قاعدة بسيطة بدون أي فذلكات لغوية، هناك احتلال يضطهد إنسانا ويدفعه إلى حافة اليأس فيلتقطه فراغ التطرف الأعمى فيتولد العنف، هناك حقوق لهذا الإنسان معدومة وهناك.. في غزة جريمة حرب.

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