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أولوياتنا الأردنية في ظل العدوان

10/22/2023 11:23:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






العدوان على غزة ليس عملية عسكرية محدودة تنتهي في أيام او اسابيع قليلة، وليست معلومة النهاية ولا حدود آثارها الجغرافية والسياسية، لكنها ازمة كبيرة تتجاوز فكرة الرد الاسرائيلي على عملية للمقاومة إلى حدث هدفه الأساسي تصفية القضية الفلسطينية واحداث تغيير في بنية قوى فلسطينية وجغرافية غزة وبنيتها السكانية وقد تمتد إلى الضفة وربما جغرافيا أخرى في الإقليم.
وخطورة هذه الازمة ان مراحلها القادمة ليست معلومة للدول قبل الافراد وانها تتم عبر تحالف دولي قوي مساند لإسرائيل بشكل غير مسبوق وبالتالي فإن معطيات الازمة من حيث امتدادها الزمني او الجغرافي او حتى شكل الحل السياسي في نهايتها ليست معلومة بشكل واضح.
نحن في الأردن نتأثر بشكل كبير وسريع بكل حدث في فلسطين فكيف عندما تكون الازمة اقليمية وذات مضمون سياسي يمس مستقبل القضية الفلسطينية التي يرتبط أمننا الوطني وتركيبتنا الداخلية بها ولهذا فإن تحديد مصالحنا واولوياتنا ضرورة في ظل ازمة كبرى بتفاصيل مجهولة ونهاية غير محددة.
تحديد الاولويات مهم ووضع قائمة لمصالحنا التي يجب ان نحافظ عليها مهم جدا فالأزمة عناصرها كثيرة وعدد الدول المؤثرة والمتأثرة بها كثيرة أيضا ولعل اهم مصالحنا هي:-
1 - اهم مصالحنا بعد وقف العدوان انسانيا وعسكريا ألا ندفع ثمنا لما يجري من استقرار الدولة وجبهتنا الداخلية أمنيا وسياسيا واقتصاديا، وخاصة ان هناك دولا وأطرافا تحاول استغلال الازمة اما لتصدير الازمة إلينا او لتجعلنا من الأطراف التي تدفع ثمنا سياسيا او محاولة تحويل الأردن إلى ساحة لتنفيذ بعض مخططات فشلت فيها سابقا عبر عنوان مساندة فلسطين.
وعلى صعيد تعاملنا الداخلي فإن مصلحتنا ان نبقي حالة التضامن مع الفلسطينيين حاضرة لأنها تعبر عن موقف الأردن بقيادته وشعبه دون السماح لأي فعل قد يحول هذا التضامن الى عبء على الدولة وامنها.
2 - لدينا في الأردن موقف واضح وثابت وصادق فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهذا الموقف ربما لا يعجب حتى بعض الأشقاء، لكنه موقف يحفظ مصالحنا العليا وايضا ينسجم مع تاريخ مشرف للأردن والأردنيين مع فلسطين، وبالتالي فإن الدولة او الجهات المعنية داخلها مطالبة بتحويل الموقف إلى حالة جامعة للأردنيين وخاصة ما يتعلق بمخطط التهجير الذي تتبناه حكومة نتنياهو وتعمل لإنجازه ولو جزئيا في غزة وعلى حساب مصر.
3 - ما يجب ان يعلمه الأردنييون ان قائمة الحدود الساخنة اليوم توسعت، فما تزال حدودنا الشمالية مع سورية خطيرة بسبب التواجد الإيراني وحرب المخدرات، وحدودنا الغربية مع فلسطين هناك خطر الانفلات والفوضى في الضفة وتفكك السلطة او قيام إسرائيل بعمل عسكري فيها يحول تلك الحدود إلى بوابة لفكرة التهجير، وهنالك الحدود الشرقية مع العراق حيث محاولة ايران تحريك ميليشيات تتبع لها قرب الحدود بحجة النفير ضد إسرائيل، لكن عبر الأردن وإشاعة الفوضى فيه، متجاهلين الساحات التي يملكونها ولها حدود مع فلسطين في سورية ولبنان، لكن الهدف ليس إسرائيل بل استغلال الظرف لإحداث اختراقات أمنية في الأردن.
الدولة تدرك هذا والجيش وأجهزة الامن تعلم كل التفاصيل لكن من المهم ان يعلمها الناس ليدركوا ان علينا جميعا واجب مساندة الدولة بالحفاظ على الاستقرار والوعي لنتمكن من التعامل مع هذا التحدي الكبير.
4 - أما التحدي الكبير سياسيا فهو ما ستستقر عليه الامور بعد انتهاء العمليات العسكرية سواء كانت على مستوى غزة او غزة والضفة او اي امتداد اقليمي لهذه الأحداث، فأي سيناريو سيكون خاصة إذا نجحت إسرائيل في تحقيق أهدافها السياسية في غزة وصناعة واقع سياسي وسكاني جديد، وعندها سيكون هنالك مشروع لحل القضية الفلسطينية لن يكون في أحسن احواله افضل من صفقة القرن وسيكون له داعمون في الإقليم عربيا وربما بعض الاصوات الرسمية الفلسطينية، وفي حال هذا الواقع ستكون مصالحنا الكبرى في الملف الفلسطيني في مسار ليس سهلا.
مؤكد ان ازمة بحجم الحجم تترك آثارا غير سياسية أيضا وخاصة في البعد الاقتصادي لكنها مرحلة صعبة وتحتاج إلى حالة أردنية قوية.
5 - مؤكد ان ازمة بهذه التعقيد يمكن ان تشهد تحولات في كل الاتجاهات ولمصلحة اطرافها بين مرحلة واخرى، فأي توقع اليوم ليس نهائيا بل هو قراءة مرحلية وفق معطيات اليوم.

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