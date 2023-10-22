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على هامش الحدث

10/22/2023 11:23:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






لا نريد للتصرفات المشينة التي حاولت تشويه صورة المشهد العظيم للشعب الأردني وهو يتضامن مع شقيقه الشعب الفلسطيني، ويتفاعل مع محنة غزة هاشم أن تأخذ أكبر من حجمها فهي على هامش الحدث أدنى وأضعف من أن تنال من الموقف الأردني القوي والصارم تجاه القضية الفلسطينية، وفي مواجهة الكيان الإسرائيلي وجرائمه، ومخططاته ومشاريعه المكشوفة في فلسطين، وفي منطقة الشرق الأوسط.
لكن من الضروري أن يفهم هؤلاء بأنهم سيحاسبون على أفعالهم، ومن الضروري كذلك أن يتذكر الجميع وخاصة منظمي التظاهرات الشعبية أن لدينا من الخبرة الطويلة ما يكفي لكي نميز بين (المندسين) وهم في العادة يعملون لصالح طرف خارجي، وبين (الغوغاء) الذين يستغلون فرصة التظاهر من أجل قضية كبيرة لكي يعبروا عن نوازعهم الصغيرة، غير معنيين بالقضية ولا بالمعاني النبيلة التي خرجت الأغلبية للتعبير عنها!
حق التظاهر حق يكفله الدستور، وتنظمه القوانين والأنظمة والتعليمات، لكي يوصل المتظاهرون صوتهم من ناحية، ويضمن سلامتهم وسلامة الممتلكات العامة والخاصة، وأمن واستقرار البلاد من ناحية أخرى، ومن واجب الأجهزة الأمنية أن تتخذ من الإجراءات ما يسمح بتحقيق تلك الغاية بأبعادها المشروعة وأهدافها الواضحة والمحددة.
لقد خرج الأردنيون بمظاهرات عارمة في عمان وبقية محافظات ومدن وبوادي ومخيمات المملكة لكي يعبروا عن تضامنهم القوي مع الشعب الفلسطيني، وعن غضبهم وإدانتهم الصارخة للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، ولكي يقولوا للمحتل الإسرائيلي نحن وهذا الشعب من أمة واحدة، وأن العدوان عليه هو عدوان علينا، فما يجمع بيننا من وحدة الهدف والمصير سيظل حقيقة ثابتة في كل الظروف والأحوال.
منذ سنوات طويلة ونحن نعرف أن إسرائيل تعمد دائما في مثل هذه الأوضاع إلى الدفع في اتجاه تشتيت ردود الأفعال وخاصة على الساحة العربية لتظهر على أنها موجهة ضد حكوماتها كدافع رئيسي، وتخلق بالتوازي انطباعات بوجود فوارق أو حواجز كبيرة بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي، وهي في جميع الأحوال تدعي أنها ليست مهتمة بتلك المظاهرات والاحتجاجات، وتنظر إليها على أنها آنية، تفقد زخمها مع الوقت وتذهب إلى النسيان!
لا أبالغ إذا قلت إن إسرائيل تنظر إلى مجمل الموقف الرسمي والشعبي الأردني بطريقة مختلفة، فهي أدرى من غيرها بطبيعة العلاقة القائمة على الولاء المتبادل بين القيادة والشعب وعندما يتعلق الأمر بتطورات كتلك التي نعيشها اليوم فإن قادتها مصدمون الآن وهم يسمعون قادة العالم بما فيهم الرئيس الأميركي جو بايدن وهم يرددون ما كان جلالة الملك عبدالله الثاني يدعو إليه لاعتماد حل الدولتين كمنطلق وهدف يتوجب على الشرعية الدولية، والدول الكبرى والمؤثرة فرضه إذا كان الهدف الأبعد هو تحقيق الأمن والتعاون والسلام الإقليمي والدولي.
إنهم يرقبون بانزعاج شديد الدور الذي يقوم به جلالة الملك لوقف عدوانهم الموصوف بجريمة حرب، وإجبارهم على إدخال المساعدات الإنسانية لمنكوبي وضحايا الإبادة الجماعية في غزة، وهم يدركون أن تلك الحيوية في أعلى مراتب التحرك السياسي ليست في صالحهم الآن ولا في القريب العاجل!
موقفنا يقلقهم كثيرا، ومن هذه الزاوية يجب أن نضع حسن النوايا على جنب عندما يتعمد بعض الأشخاص إحداث خلل ما أثناء التظاهر السلمي المشروع للشعب الأردني، وقد أصبح ضروريا أن يحمي المتظاهرون أهدافهم، فينتبهوا إلى هؤلاء ليبطلوا مهمتهم، وليعيدوا كذلك بعض الجاهلين أو الضالين إلى جادة الطريق.

MENAFN22102023000072011014ID1107284366

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