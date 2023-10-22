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سقط قناعكم.. تعرت مواقفكم

10/22/2023 11:23:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






منذ اليوم يتوجب على اولئك الغربيين المتشدقين بقضايا حقوق الانسان وغيرها الصمت للابد، فنحن ابناء هذه المنطقة نعرف اكثر منهم بكثير تلك الحقوق، ولدينا قدرة كاملة على تنفيذها والتعامل معها، وليس هذا فحسب، وانما باستطاعتنا تعليم الغرب كيف يتوجب التعامل مع حقوق الانسان بعدالة وشفافية ومساواة.
نعم ايها السادة، وأستثني منكم اولئك الذين كشفوا ازدواجية المعايير لديكم، ورفعوا صوتهم عاليا رفضا لكم، وكرها لممارساتهم، وتعرية لمواقفكم، نعم نريد ان نعلمكم أبجديات حقوق الانسان، فنحن نعرف ان حق الانسان في غزة يماثل حقه في كييف وبرلين وباريس ولندن وواشنطن، وهذا الحق لا علاقة له بلون البشرة او العينين او الطول او القصر او الجنسية او الدين او الانتماء، وانما هو حق ثابت لا يتغير بتغير البلد او الجهة التي تنتهك حق الانسان.
أما أنتم، فإن حق الإنسان لديكم يتغير من مكان وبلد لآخر، فحق الطفل الفلسطيني، ليس كما هو حق الطفل في أوكرانيا، والكيان الاستعماري، كما ان التضامن في ملاعبكم مسموح لأوكرانيا ومرفوض اذا تعلق الامر بقضية عادلة تعرفون عدالتها من خلال قرارات الشرعية الدولية التي اقرت بذلك، ففي بلادكم ترفضون رؤية العلم الفلسطيني في ساحاتكم، وتسمحون لمستعمر نازي يقتل الأطفال في غزة ممارسة الكذب وتلفيق القصص، وتتغاضون عن صور اطفال قتلت وامهات قضت، بفعل طائراتكم وآلتكم العسكرية، وتلاحقون كل من يتضامن!
اه كم كنتم مزدوجي الرؤية، والمعايير، أعتقد انه وان طال الزمن سيحين موعد محاسبتكم، على استعمار الجزائر لـ130 سنة، ونهب ثرواته وقتل واعتقال شبابه، ومحاسبة وعد بلفور على وعده، والولايات المتحدة على قتلها ابرياء العراق دون وجه حق وخاصة بعد سقوط ذريعة وجود اسلحة دمار شامل.
نعم يا انتم، كفاكم تلاعبا بالكلمات، أيها المأزومون بعقدة النازية حد المرض؛ النرجسيون حد انكسار الرقبة، فيا انتم نحن نعرف حق المرأة والطفل اكثر منكم، ونعرف ان من حق المرأة والطفل الحياة في مكان كريم والعمل في مكان مناسب، والراحة دون مضايقة او تهديد، اما انتم فقد اوجعتم رؤوسنا بالكلام عن حقوق الانسان وعندما ازفت ساعة الحقيقة اعتبرتم انه لا يوجد في غزة اطفال ولا نساء، وان من يقتل بدم بارد هو نتاج طبيعي للحروب، ومن حق كيان الاستعمار الدفاع عن نفسه وقتل اكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني والقضاء عليه ضمن حملة ابادة فاقت نازية هتلر.
اصمتوا فأنتم لا تختلفون كثيرا، وانما اختلفت الموازين والاوقات والظروف، وما يجري في غزة فاق كل محارق تم الحديث عنها ايام الحرب العالمية الثانية، لا تتحدثوا عن أي حقوق، فكلامكم ممجوج، وحروفكم مأزومة، وصوتكم مبحوح، وقبل ان يقفز بوجهي بعض الذين ما يزالون يؤمنون بكم ويحدثونني عما جرى في السابع من تشرين الأول (اكتوبر)، فإنه وجب سؤال اولئك والقول، ترى كيف كان يعيش ابناء قطاع غزة قبل ذاك التاريخ، ألم يكن أبناء القطاع محاصرين في سجن كبير، تخرج الطائرات الصهيونية يوميا تقصف وتقتل من تريد، وتقطع الكهرباء وقتما تشاء، وتسرق الضرائب كلما ارادت.
ليس هذا فحسب، وانما يواصل الاستعمار الصهيوني احتلال الأرض رافضا الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية، فماذا فعلتم؟ لم تحركوا ساكنا ووقفت عواصمكم تتفرج عندما كان الفلسطيني يقتل في غزة، والمقدسيات يعتدى عليهن من قبل غزاة الاحتلال، والمستعمرون يحرقون الاطفال ويعتقلون الشباب، وقت ذاك كانت دول الغرب تصمت وكأنها لا ترى شيئا.
ببساطة ميزان الحقوق لديكم مائل تريدون ان تواصل اسرائيل جبروتها دون منح الحق للطرف المعتدى عليه الدفاع عن نفسه!، هل رأيتم ازدواجية معاييركم؟، وهل رأيتم اكثر من ذاك انحياز؟، وهل رأيتم اكثر من ذاك تحريضا وموافقة على القتل واستمراره؟، فأنتم تقفون مع الجلاد وتدينون الضحية.
فيا أنتم.. سقط قناعكم.. وتعرت مواقفكم.

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