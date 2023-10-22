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أهالي محافظة مادبا هجمة بربرية وعدوانية ما يتعرض له الاهل في غزة

10/22/2023 11:21:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مادبا - نظمت مؤسسة اعمار مادبا مساء اليوم لقاءا موسعا مع كافة شرائح المجتمع المحلي والفعاليات الشعبية والحزبية والنقابات وأعيان واهالي المحافظة ويصدرون بيانا ضد ما يتعرض له أبناء قطاع غزة من هجمة بربرية وعدوانية من قتل وتدمير والوقوف مع جلالة سيدنا بكل ما يقوم به حسب رئيس مجلس اعمار مادبا العين محمد الخريبات الازايدة .

وأضاف الازايدة اننا نستنكر كل ما يقوم به العدو تجاه أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية من قتل للاطفال والنساء وتدمير وتهجير المدنيين العزل لاخراجهم من القطاع .

وقال عددا من المتحدثين عن وقوفهم بوجه هذه الهجمة البربرية التي يتعرض لها الأهل في غزة والضفة الغربية وهي جزء لا يتجزاء من قلب الوطن الغالي الاردن بقيادته الهاشمية .

وجاء بالبيان :

ان ما يتعرض له الاشقاء في فلسطين وغزة لأبشع جريمة إنسانية عرفها التاريخ المعاصر جريمة تقشعر لها الابدان يقترفها جيش الاحتلال امام أعين ومسامع منظمات حقوق الإنسان ، وأدعياء السلام ، وهم صامتون ما رف لهم جفن ولاتحرك لهم ساكن ، بل غضوا الطرف عن جيش الاحتلال وقد أمعن في قتل الاطفال وتشريد المواطنين في ابشع جريمة حرب وإبادة جماعيه ، في مشهد مأساوي مرعب ، جرائم إهتزت له ضمائر ملايين الشرفاء من شعوب الأرض.

وجاء في البيان ان جميع أطياف المجتمع الأردني انطلقوا في مسيرات غاضبة تضامنا وشجبا واستنكارا لما يجري من تجويع وتقتيل لنساء واطفال وشيوخ غزة .

وها نحن اليوم واستجابة لنداء الدم العربي والنخوة الاردنية جاء اجتماعنا هذا ، حيث تنادى ابناء مادبا التاريخ والمحبة والوئام والسلام لنصرة الاهل في فلسطين وغزة مجددين عهد الأخوة العربية على مواصلة سلسلة لا تنقطع من التضحيات الأردنية التاريخية في الدفاع عن فلسطين تضحيات مضمخة بعطر دماء شهداء الجيش العربي الأردني لتكون بصمة خالدة على أسوار القدس وصمود الكادر الطبي للمستشفى ألميداني الاردني في غزة .

وقالوا في البيان ان الكثير الكثير غير ذلك لا بد من التأكيد على جملة من الثوابت الأردنية التالية:-

أولا : نعتز ونرفع الرأس عاليا بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن فلسطين والمقدسات ونشاط جلالته الدبلوماسي لوقف الحرب على غزه وفك الحصار وإدخال المساعدات لإنقاذ حياة المواطنين .

كما نثمن عاليا جهود جلالته في المحافل الدوليه وجولاته المتواصله في الدول المختلفه دفاعا عن الحق الفلسطيني والوصاية على حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحيه في القدس تاج فلسطين .

ثانيا : نؤيد ماجاء في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في مؤتمر القاهره للسلام من أجل غزه والذي شكل خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين والتأكيد على أن فرض الأمن بالقوة لن يوفر السلام لإسرائيل ولكن بالسلام وإعطاء الفلسطينين حقوقهم وبغير ذلك لا يتحقق الأمن للمنطقة والعالم .

ثالثا : نقدر عاليا جهود الأجهزة الأمنية بكافة مسمياتها في المحافظة على آمن الوطن والمواطن ،
وندين بشدة ما قام به البعض من الاعتداء على رجال ومركبات الأمن ومحاولة التخريب و الاعتداء على الممتلكات العامه ، وخلق الفوضى خلال مسيرات التضامن مع غزه بما لايخدم مصلحة الاشقاء في غزه ويعمل على تشويه صورة الموقف الأردني الداعم للأهل في فلسطين وغزه .

رابعا : المطالبه بالوقف الفوري للحرب وإدخال المساعدات لإنقاذ حياة الغزيين من الموت جوعا وعطشا ووقف نزف جراحهم .

خامسا : تحميل المجتمع الدولي وحقوق الإنسان مسؤولية ونتائج مواقفهم المتباينه والكيل بمكيالين تجاه غزه. التي تتعرض لحرب تهجير وأبادة ممنهجة .

سادسا : أن قصف المستشفيات وهدم البيوت على رؤوس ساكينيها ، وتدمير دور العبادة والمساجد والكنأس والمدارس هي جرائم حرب إبادة يمارسها جيش الاحتلال باسلوب وحشي همجي بهدف تدمير المكان وتهجير السكان واقتلاع شعب كامل من جذوره الضاربة في أعماق التاريخ .

سابعا : من المؤسف حقا ان يقابل هذا المشهد المأسوي بالصمت والتخاذل من المجتمع الدولي وألاممي والبعض العربي وحقوق الإنسان رغم ما فيه من انتهاك فاضح للقانون الدولي
ومصادرة لحق الشعب الفلسطيني في الحياة بالقتل والحصار والتجويع والحرمان من ابسط حقوق الانسان في الحياة .

ثامنا : نحذر من ان هذه الانتهاكات قد تدفع المنطقة كلها نحو الهاوية وتهدد السلام العالمي ومستقبل الاجيال القادمه ولن ينعم العالم بالسلام مالم تحل القضية الفلسطينيه حلا عادلا وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقيه .
وفي الختام .
رحم الله الشهداء ، وخفف على الأحياء سائلين الله أن يأخذ بايديكم بالنصر والثبات .

ونشير الى ان مجلس اعمار مادبا له العديد من الفعاليات المنددة بالاحتلال الصهيوني والوقوف بجانب اخواننا في قطاع غزة والضفة الغربية وما يتعرضون له من ظلم بهذه الايام .

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