تطبيق المقابل المالي لإصدار وتجديد رخص المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود

(MENAFN
- Al Watan) بدأ اليوم تطبيق المقابل المالي السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود، حيث سيتم تطبيق المرحلة الأولى بدءاً من المركبات الخفيفة الجديدة موديل 2024.
ويشارك في التطبيق عدد من الجهات الحكومية، تشمل وزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والإدارة العامة للمرور، ومركز المعلومات الوطني، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
يذكر أنه تم تقسيم المقابل المالي السنوي إلى 5 مستويات وفقا لاستهلاك المركبة للوقود بحيث لن يتم احتساب أي مقابل مالي على المركبات قليلة الاستهلاك.
وللاطلاع على المزيد من التفاصيل يمكن زيارة منصة "مركبتي" على الرابط
، التي تقدم العديد من الخدمات والمعلومات الخاصة بالمقابل المالي السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص سير المركبات، أبرزها نبذة تعريفية عن المقابل المالي، والاستعلام عن قيمة المقابل المالي، والحاسبة التقديرية.
MENAFN22102023000089011017ID1107284344
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.