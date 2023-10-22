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تطبيق المقابل المالي لإصدار وتجديد رخص المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود

10/22/2023 11:16:00 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ اليوم تطبيق المقابل المالي السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود، حيث سيتم تطبيق المرحلة الأولى بدءاً من المركبات الخفيفة الجديدة موديل 2024.
ويشارك في التطبيق عدد من الجهات الحكومية، تشمل وزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والإدارة العامة للمرور، ومركز المعلومات الوطني، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
يذكر أنه تم تقسيم المقابل المالي السنوي إلى 5 مستويات وفقا لاستهلاك المركبة للوقود بحيث لن يتم احتساب أي مقابل مالي على المركبات قليلة الاستهلاك.
وللاطلاع على المزيد من التفاصيل يمكن زيارة منصة "مركبتي" على الرابط ، التي تقدم العديد من الخدمات والمعلومات الخاصة بالمقابل المالي السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص سير المركبات، أبرزها نبذة تعريفية عن المقابل المالي، والاستعلام عن قيمة المقابل المالي، والحاسبة التقديرية.

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