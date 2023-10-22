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الحرب أخطر من أن تترك لإسرائيل وإيران

10/22/2023 11:15:58 PM
(MENAFN- Al Watan) سيبقى الأسبوع الثاني من حرب غزّة- إسرائيل علامة تاريخية فارقة، علامة سوداء بالتأكيد بالنسبة إلى ما لا يزال يسمّى المجتمع الدولي الذي أخفق مرّتين في مجلس الأمن، قبل مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني وبعدها، في إصدار قرار يطلب ((وقفا فوريا لإطلاق النار)) و((تسهيل وصول مساعدات إنسانية)) إلى غزّة. لكنه أخفق ثالثةً عندما تخاذل في دحض تبرئة الرئيس الأمريكي لإسرائيل ومشاركتها المسؤولية عن تلك المجزرة، وعما سبقها وعقبها وما لا تزال ترتكبه من عقاب جماعي مستمر للشعب الفلسطيني. يشهد الحقوقيون في الغرب أن ما يحصل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الدولي، أما حكومات الغرب فتصمت وتتغاضى أو تقول إن لإسرائيل ((الحق في الدفاع عن نفسها))، وبالتالي فهي تشارك في الانتهاكات، بل إن واشنطن تطرح الآن مشروع قرار في مجلس الأمن لتكريس هذا ((الحق الإسرائيلي)) قانونيا وحصريا، ولم يسبق لها أو لحلفائها أن اعترفوا يوما للفلسطينيين بشيء آخر غير ((الحقّ)) في أن يُقتلوا.
لم يصدّق أحد رواية الطرف الثالث أو ((الجهة الإرهابية))، التي تلقفها جو بايدن، ونسبها إلى معلومات جمعتها إدارته، ثم أراد بيعها إلى الحلفاء الأوروبيين الذين طالبوا بتحقيق دولي ولم ينددوا بإسرائيل، وهكذا أثبتت مواقفهم المؤيّدة لها أنهم تعاملوا دائما مع حياة الفلسطينيين على أنها ((أقلّ أهمية)) من حياة الإسرائيليين، وفقا لعبارة العاهل الأردني خلال ((قمة القاهرة للسلام)). تجاهل جامعو المعلومات في الإدارة الامريكية أن مصادر إسرائيلية لم تنفِ مسؤوليتها في التعليق الأول، بعد لحظات على مجزرة المستشفى، بل ذكّرت بمناشير وإنذارات سابقة ((تأمر)) بإخلاء شمالي غزّة، بما يشمل المدارس ودور العبادة والمستشفيات التي صارت كلّها ملاذات للنازحين. وبعدما تولّى بنيامين نتانياهو ترويج الكذبة لتغطية زيارة بايدن وإعفائه من الحرج، بادله الأخير بتغطية الجريمة، وزاد: ((لديكم الوقت والشرعية)) ثم طلب من الكونغرس الموافقة على تمويلٍ لإسرائيل: الوقت لمزيد من القتل. والشرعية للإفلات من أي مساءلة وعقاب، لا من قانون دولي ولا من ضمير إنساني. والتمويل كتأكيد لضرورة الحرب على غزّة في مواجهة مطالبة دولية واسعة (باستثناء أوروبا المنقسمة) بـ ((ضرورة الوقف الفوري للحرب)) لأنها ستكون مجرّد مقتلة مرخّص لها تشيع الفوضى وتسدّ كل أفق سياسي.
في اليوم الخامس عشر أمكن فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزّة، وصُوّر ذلك كأنه انتصار للجهات التي مارست ضغوطا، لكن إسرائيل لم ترضخ لأي ضغط، بل قايضت مع الرئيس الأمريكي، فمقابل تبنّيه روايتها الكاذبة عن المجزرة أعطته موافقة على دخول المساعدات، واتفقا على الشروط: ((مساعدات مقابل الأسرى)) و((رقابة شديدة مشتركة)) للتحقّق من عدم وصول أي مواد إغاثية إلى ((حماس)). وبعد إطلاق محتجزتين أمريكيتين، بوساطة قطرية (أو ((قطرية- إسرائيلية)) كما وصفتها واشنطن) فُتح المعبر، لكن الأمم المتحدة ووكالاتها المختصّة ليست واثقة باستمرارية العملية وتتخوّف من انقطاعها في أي وقت بفعل سوابق الابتزاز الإسرائيلي، الذي حاول مثلا استبعاد أي دور لوكالة ((الأونروا)) التي طالب سابقا بإلغائها وهدّد أخيرا بقصف مدارسها ومقارها.
هذا النمط من التعامل الأمريكي- الغربي- الإسرائيلي مع الأزمة والحرب هو عبارة عن مسلسل أخطاء وأضاليل متوالدة منذ ((سلام أوسلو)) إلى حروب إجهاضه مع ((المبادرة العربية للسلام))، وكان الهدف دائما -كما ظهر جليا مع إدارة دونالد ترمب- تمكين إسرائيل من استعمارها لفلسطين ومن توسيعه، بسرقة الأرض أو بالحروب الرامية إلى كيّ وعي الشعب الفلسطيني وكسر إرادته، ولا فرق فيه بين ((سلطة معتدلة)) في رام الله أو ((مقاومة متطرّفة)) في غزّة. لذلك جرى القفز مباشرةً، بعد عملية ((طوفان الأقصى))، إلى أن ما حصل تهديد ((وجوديٌ)) لإسرائيل لا يمكن أن يعالج إلا بـإزالة ((وجود)) الفلسطينيين أنفسهم، ولذلك جرى إحياء المخططات القديمة (((الترحيل)) إلى مصر، ((الوطن البديل)) في الأردن) باعتبارها حلولا جذرية جاهزة لضمان ((يهودية)) إسرائيل وخلوّها من العرب، مسلمين أو مسيحيين. وفوق ذلك يراد لهذه المشاريع أن تتمّ إمّا بمباركة العرب أو رغما عنهم.
بعد تدمير نصف القطاع، وسقوط ما يقارب عشرين ألفا من المدنيين بين قتيل ومصاب ومفقود تحت الأنقاض، وتشريد نصف الغزّيين، ما الهدف من الحرب البرّية؟ تكرّر السؤال وجوابه: ((إنهاء حكم حماس والقضاء عليها)). ثم ماذا بعد؟ تكرّر السؤال أيضا وبقي الغموض، حتى أن ممثلي الاتحاد الأوروبي قصدوا البيت الأبيض علّهم يتلقّون إيضاحات ليعرفوا كيف يمكن التكيّف مع كارثة كبرى يرونها آتية ولا يريدون/ لا يستطيعون إيقافها، لئلا يُوصموا بدعم الإرهاب. ثمة مَن يقول في واشنطن إن الجانب الأمريكي ((فوجئ)) بأن الإسرائيليين وضعوا خطة عسكرية وتركوا الأهداف السياسية لظروف ميدانية لا يبدون متحكّمين بها، لكن إدارة بايدن التي سارعت إلى إرسال أسلحة نوعية فتّاكة، قبل أن ((تُفاجأ))، ليس لديها بدورها أي تصوّر سياسي محدّد. وعندما ردّد بايدن أخيرا مقولاته المعتادة عن ((حلّ الدولتين)) لم يعدْ لكلامه معنى في ضوء دعمه المطلق للحرب كما يريدها الإسرائيليون.
كتب العديد من المحللين الإسرائيليين تفاصيل عن مراحل الحرب البرّية التي تطمح إلى ((إعادة احتلال القطاع)) والبقاء فيه إلى حين فرض صيغة ما لـ((غزّة ما بعد حماس)). يُفهم منهم أن هناك أفكارا مثل: ((تشكيل حكومة من أطراف محلية))(؟) ((إدارة مشتركة إسرائيلية- دولية))، واقتراح بإشراك ((قوات عربية)) لكنه رُفض... أما حديث وزير الدفاع يوآف غالانت عن ((إنشاء واقع أمني جديد)) وإخلاء مسؤولية إسرائيل عن القطاع ((مدى الحياة)) فلم يتضمّن أي يقين بتحقيق أهدافه العسكرية. أما اللافت فهو الاستبعاد الثابت للسلطة الفلسطينية، إذ يشكّل تأكيدا لهدف الفصل الدائم بين الضفة والقطاع، بذريعة أن السلطة ((ضعيفة)) من دون اعتراف ضمني أو علني بمسؤولية إسرائيل وأمريكا في التنكّر لمتطلبات ((تسوية أوسلو))، وبالتالي في إضعاف السلطة.
ثمة تخبّط دولي، بالأحرى تهوّر أمريكي- غربي، في مقاربة الانتقام الوحشي الذي تندفع إليه إسرائيل، ما جعل أصواتا يهودية أمريكية تنبّه إلى أن الخطر على إسرائيل بات داخليا أكثر مما هو خارجي، وأن الحرب هذه المرّة أخطر من أن تُترك لمن يحكم إسرائيل الآن. ولا يوازي ذلك التخبّط الغربي سوى العجز والانقسام العربيين، فحتى قبل التطورات الأخيرة كان واضحا أن إيران هي التي تدير الصراع ضد إسرائيل وتلوّح بحرب إقليمية منتظرةً أن تدعوها الولايات المتحدة إلى التفاوض على تسوية، ليس قبل ((القضاء على حماس)) (وهو ما غدا هدف الجميع) لكن ربما بعد ذلك، خصوصا إذا تعذّر القضاء عليها بشكل فعلي، وهو المرجّح.
* ينشر بالتزامن مع موقع ((النهار العربي))

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