Monday, 23 October 2023 07:38 GMT

الضأن الأكثر تحصينا بين المواشي

10/22/2023 11:15:57 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدر الضأن الجرعات المحصنة ضد الأمراض الوبائية الأكثر انتشارا في المملكة بواقع 66.103.964 جرعة، بينما بلغت الجرعات المحصنة للماعز 11.108.420 جرعة، وللأبقار 357.656، وللأبل 284.076.
وطبقا للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) في 2022، بلغت جرعات تحصين القطط 620 جرعة، و232 جرعة للكلاب.
تحصينات وجرعات
الإجهاض المعدي
308.207
الحمى القلاعية
15.489.730
طاعون المجترات الصغيرة
9.133.148
جدري الضأن
7.563.140
التسمم الدموي
13.525.016
التسمم المعوي
14.511.854
المايكو بلازما
617.618
داء الكلب السعار
4.449
لقاح مزدوج
4.949.802
جرعات الخيول المحصنة
التيتانوس
3.323
حمي غرب النيل
240
هربز إنفلونزا الخيل
6.077

MENAFN22102023000089011017ID1107284338

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث