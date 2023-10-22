الضأن الأكثر تحصينا بين المواشي

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- Al Watan) تصدر الضأن الجرعات المحصنة ضد الأمراض الوبائية الأكثر انتشارا في المملكة بواقع 66.103.964 جرعة، بينما بلغت الجرعات المحصنة للماعز 11.108.420 جرعة، وللأبقار 357.656، وللأبل 284.076.
وطبقا للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) في 2022، بلغت جرعات تحصين القطط 620 جرعة، و232 جرعة للكلاب.
تحصينات وجرعات
الإجهاض المعدي
308.207
الحمى القلاعية
15.489.730
طاعون المجترات الصغيرة
9.133.148
جدري الضأن
7.563.140
التسمم الدموي
13.525.016
التسمم المعوي
14.511.854
المايكو بلازما
617.618
داء الكلب السعار
4.449
لقاح مزدوج
4.949.802
جرعات الخيول المحصنة
التيتانوس
3.323
حمي غرب النيل
240
هربز إنفلونزا الخيل
6.077
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