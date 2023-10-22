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26 ألف طفل يستفيدون من 1200 مركز ضيافة

10/22/2023 11:15:57 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف صندوق تنمية الموارد البشرية استفادة أكثر من 25 ألف مستفيدة سعودية من منتج دعم ضيافة الأطفال (قرة)، وذلك منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2017 حتى سبتمبر الماضي. كما وصل عدد المراكز المعتمدة ضمن المنتج، لتقديم خدمات ضيافة الأطفال إلى نحو 1200 مركز ضيافة منتشرة في مناطق المملكة، بينما بلغ عدد الأطفال المستفيدين 26750 طفلا.
الرعاية المقدمة
يستهدف منتج ((قرة)) تمكين المرأة السعودية من العمل، ورفع مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، واستمرارها في سوق العمل وهي مطمئنة على الرعاية المقدمة لأطفالها في أحد المراكز المعتمدة عبر منصة ((قرة))، الذي يسهم في تغطية تصل إلى 50% من تكلفة ضيافة الأطفال من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وبما لا يزيد على 1600 ريال لكل طفل، ودون حد أقصى لعدد الأطفال.
رحلة التسجيل
شهد المنتج أخيرًا عدة تحسينات، تلبيةً لحاجة المستفيدات وتطورات سوق العمل، شملت تطوير رحلة التسجيل الإلكتروني في المنتج وآلية الدعم، وتسهيل عملية الدفع الإلكتروني من خلال الموقع. كما يمكن للمرأة العاملة المسجلة في التأمينات الاجتماعية التسجيل في المنتج.

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