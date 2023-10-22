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الربع الخالي ونجران الأكثر تأثرا بإعصار تيج

10/22/2023 11:15:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أهابت سفارة المملكة العربية السعودية في سلطنة عمان، بالسعوديين كافة من المقيمين والموجودين على أراضي السلطنة في كل من ولايتي ظفار والوسطى، بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر اعتبارا من ليلة أمس الأحد إلى غد الثلاثاء، وذلك بسبب الإعصار المداري ((تيج)).
حالة ممطرة
توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر المملكة بشكل غير مباشر بالحالة المدارية الإعصار المداري ((تيج)) بدءا من يوم غد الثلاثاء إلى الخميس المقبل.
وأوضح المركز أنه سينتج عن الإعصار أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الربع الخالي ومنطقة نجران، مبينا أن سرعة الرياح قد تصل إلى 45 كلم/ساعة، مع أتربة مثارة.
وقال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة التسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن أمس كان أولى حالات وسم 1445هـ، إذ يتوقع حالة ممطرة يمكن تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة تستمر أياما عدة.
وأوضح الحصيني أن الحالة تمتد إلى أجزاءٍ من منطقتي الشمالية والجوف، ثم حائل والقصيم، وأقصى شمال وغرب ومنطقة الرياض، وشمال غرب المنطقة الشرقية، وشرق تبوك، وأجزاء من مناطق المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان.
توسع الحالة
نبّه الحصيني إلى امتداد الأمطار إلى أجزاءٍ من اليمن والإمارات وسلطنة عمان، ومتوقع توسع الحالة لتشمل أجزاءً من المملكة حتى تنتهي الحالة المدارية، مشيرا إلى تحول العاصفة المدارية ((تيج))، إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية حيث تتراوح سرعة الرياح حول مركزه (83 - 95 عقدة)، ويتمركز جنوب غرب بحر العرب، والوجهة المتوقعة ما بين سلطنة عمان واليمن، ومتوقع أن يصل إليها غدا الثلاثاء.
رياح عاتية
يتوقع خبراء الطقس والمناخ تأثير ((تيج)) على أجواء السعودية بأمطار غزيرة باتجاه الخرخير وشرورة، ثم تتجه الحالة والرطوبة المصاحبة لها غربا، وستتأثر منطقة جازان بالحالة ابتداءً من الخميس المقبل إذ ستكون هناك عواصف رعدية ماطرة، وستشمل أغلب تضاريس المنطقة.
من جانبه، قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن اختيار الهنود اسم ((تيج)) لإعصار بحر العرب، وهي كلمة تعني باللغة الهندية ((السرعة)) لم يأت من فراغ، خاصة أنه تحوّل خلال 24 ساعة فقط من عاصفة مدارية إلى إعصار من الدرجة الثالثة وسرعته مستغربة.
وأضاف أن هذا الإعصار يؤثر الآن على أرخبيل في سقطرى، وسيؤثر في السويعات المقبلة على محافظتي ظفار والوسطى بسلطنة عمان ويبعد عن سواحلها 500 كم تقريبا وسيكون تأثيره عبارة عن رياح عاتية مصحوبة بأمطار متفاوتة الغزارة، موصيا بضرورة الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري الشعاب متمنيا السلامة للجميع.

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