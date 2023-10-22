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الإصابات تربك الأهلي قبل الكلاسيكو

10/22/2023 11:15:57 PM
(MENAFN- Al Watan) يعمل الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على الكشف على موضع إصابة الفرنسي الآن سانت ماكسيمان، والإيفواري فرانك كيسيه، ولاعب الوسط محمد المجحد، ليتم تحديد إمكانية مشاركتهم أمام الهلال الجمعة المقبل في الكلاسيكو الكبير، الذي يأتي ضمن منافسات الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما تعرض الثلاثي لإصابات مختلفة خلال مواجهة الوحدة، التي كسبها قلعة الكؤوس 3 /1، لحساب الجولة العاشرة للدوري، مما أدى إلى مغادرتهم أرضية الملعب متأثرين بإصاباتهم.
وقد تعرض الفرنسي ماكسيمان لإصابة على مستوى مفصل القدم، فيما كانت إصابة كيسيه عبارة عن كدمة في العظم تحت الركبة، وفضل الخروج من الملعب بعد شعوره بالآلام في نفس موضع الإصابة، وتعرض المجحد لشد عضلي.

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