الإصابات تربك الأهلي قبل الكلاسيكو

(MENAFN
- Al Watan) يعمل الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على الكشف على موضع إصابة الفرنسي الآن سانت ماكسيمان، والإيفواري فرانك كيسيه، ولاعب الوسط محمد المجحد، ليتم تحديد إمكانية مشاركتهم أمام الهلال الجمعة المقبل في الكلاسيكو الكبير، الذي يأتي ضمن منافسات الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما تعرض الثلاثي لإصابات مختلفة خلال مواجهة الوحدة، التي كسبها قلعة الكؤوس 3 /1، لحساب الجولة العاشرة للدوري، مما أدى إلى مغادرتهم أرضية الملعب متأثرين بإصاباتهم.
وقد تعرض الفرنسي ماكسيمان لإصابة على مستوى مفصل القدم، فيما كانت إصابة كيسيه عبارة عن كدمة في العظم تحت الركبة، وفضل الخروج من الملعب بعد شعوره بالآلام في نفس موضع الإصابة، وتعرض المجحد لشد عضلي.
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