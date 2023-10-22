العالمي سيد الريمونتادا

(MENAFN
- Al Watan) سجل النصر أرقاما مميزة عقب انتصاره على ضمك 1/2 لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وهي المرة الأولى في الدوري التي ينجح فيها العالمي في قلب الطاولة على منافسه بعد تأخره في النتيجة بالدوري، والرابعة منذ بداية الموسم في جميع البطولات.
كما عزز فارس نجد رقمه القياسي كأكثر الأندية تحقيقا للريمونتادا في عهد دوري المحترفين، وأصبح أكثر فريق في عهد المحترفين يسجل من كرات ثابتة، وأضحى أقوى هجوم بالدوري، حيث سجل لاعبوه 28 هدفا. ويعد الفوز النصراوي هو الخامس تواليا على ضمك، والسادس بدوري الكبار.
كلاكيت رابع
على الرغم من تقدم ضمك وإنهائه الحصة الأولى من اللقاء على ذلك، تمكن النصر ومن الرد بهدفين من ركلتين حرتين بواسطة أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو، وهذه المرة الأولى التي يقلب فيها النصر تأخره إلى انتصار بالدوري هذا الموسم، والرابعة في كل المسابقات مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو، بعدما كسب العالمي الهلال 1/2 بريمونتادا في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، وهو ما تكرر مرتين في دوري أبطال آسيا: الأولى بالملحق أمام شباب الأهلي الإماراتي حين قلّب تأخره بهدفين لفوز برباعية، والثانية أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي 1/3 بالمجموعات.
سيد الريمونتادا
عزز العالمي رقمه القياسي كأكثر الأندية تحقيقا للريمونتادا في عهد دوري المحترفين بـ41 مرة. وجاء هدفا النصر من ركلات حرة مباشرة، ليصبح أكثر فريق في عهد دوري المحترفين يسجل من كرات ثابتة بـ33 مرة، بفارق هدف عن الأهلي.
وأصبح فارس نجد أقوى هجوم بالدوري، حيث سجل لاعبوه 28 هدفا، متقدما بفارق هدف عن الهلال.
انتصار سادس
يعد هذا الفوز الخامس تواليا للنصر على ضمك، والسادس في عهد المحترفين، مقابل تعادلين وخسارة، والثالث على ملعب الأول بارك، ليصبح ضمك رفقة أبها والتعاون والباطن أكثر الفرق خسارة في عقر دار العالمي.
- العالمي سجل الريمونتادا الرابعة هذا الموسم
- 41 مرة قلّب فيها فارس نجد تأخره إلى انتصار بدوري المحترفين
- 33 هدفا سجلها النصر من كرات ثابتة في حقبة المحترفين
- 28 هدفا وضعت العالمي كأقوى هجوم بدوري روشن
- الانتصار هو الخامس للنصر على ضمك
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