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العالمي سيد الريمونتادا

10/22/2023 11:15:57 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل النصر أرقاما مميزة عقب انتصاره على ضمك 1/2 لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وهي المرة الأولى في الدوري التي ينجح فيها العالمي في قلب الطاولة على منافسه بعد تأخره في النتيجة بالدوري، والرابعة منذ بداية الموسم في جميع البطولات.
كما عزز فارس نجد رقمه القياسي كأكثر الأندية تحقيقا للريمونتادا في عهد دوري المحترفين، وأصبح أكثر فريق في عهد المحترفين يسجل من كرات ثابتة، وأضحى أقوى هجوم بالدوري، حيث سجل لاعبوه 28 هدفا. ويعد الفوز النصراوي هو الخامس تواليا على ضمك، والسادس بدوري الكبار.
كلاكيت رابع
على الرغم من تقدم ضمك وإنهائه الحصة الأولى من اللقاء على ذلك، تمكن النصر ومن الرد بهدفين من ركلتين حرتين بواسطة أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو، وهذه المرة الأولى التي يقلب فيها النصر تأخره إلى انتصار بالدوري هذا الموسم، والرابعة في كل المسابقات مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو، بعدما كسب العالمي الهلال 1/2 بريمونتادا في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، وهو ما تكرر مرتين في دوري أبطال آسيا: الأولى بالملحق أمام شباب الأهلي الإماراتي حين قلّب تأخره بهدفين لفوز برباعية، والثانية أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي 1/3 بالمجموعات.
سيد الريمونتادا
عزز العالمي رقمه القياسي كأكثر الأندية تحقيقا للريمونتادا في عهد دوري المحترفين بـ41 مرة. وجاء هدفا النصر من ركلات حرة مباشرة، ليصبح أكثر فريق في عهد دوري المحترفين يسجل من كرات ثابتة بـ33 مرة، بفارق هدف عن الأهلي.
وأصبح فارس نجد أقوى هجوم بالدوري، حيث سجل لاعبوه 28 هدفا، متقدما بفارق هدف عن الهلال.
انتصار سادس
يعد هذا الفوز الخامس تواليا للنصر على ضمك، والسادس في عهد المحترفين، مقابل تعادلين وخسارة، والثالث على ملعب الأول بارك، ليصبح ضمك رفقة أبها والتعاون والباطن أكثر الفرق خسارة في عقر دار العالمي.
- العالمي سجل الريمونتادا الرابعة هذا الموسم
- 41 مرة قلّب فيها فارس نجد تأخره إلى انتصار بدوري المحترفين
- 33 هدفا سجلها النصر من كرات ثابتة في حقبة المحترفين
- 28 هدفا وضعت العالمي كأقوى هجوم بدوري روشن
- الانتصار هو الخامس للنصر على ضمك

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