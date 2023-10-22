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انتفاضة الصفا تهدد صدارة العروبة

10/22/2023 11:15:56 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح العروبة إلى تعزيز صدارته لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، عندما يحل ضيفا صعبا وقويا على الصفا صاحب المركز قبل الأخير، في افتتاح الجولة الثامنة للدوري، فيما يشعل فارق النقطة مواجهة العدالة الثالث والجبلين الرابع، وعلى ذكريات مواجهتهما في دوري المحترفين، يتقابل الباطن العاشر والفيصلي السادس.
فعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية يتواجه الصفا والعدالة في مباراة مهمة للطرفين، فالصفا صاحب المركز قبل الأخير، الذي لم يحصد خلال 7 جولات مضت سوى 3 نقاط، من انتصار وحيد سجله في الجولة السابقة على حساب العدالة، مقابل 6 خسائر سابقة، يسعى إلى مواصلة صحوته رغم صعوبة الضيف، الذي يريد تعزيز صدارته للدوري والتمسك بها، إذ يملك 18 نقطة من 6 انتصارات وخسارة واحدة كانت أمام العدالة في الجولة الثانية.
وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية يشعل فارق النقطة مواجهة العدالة والجبلين، إذ يملك فرسان الوحة 15 نقطة في المركز الثالث ويريد تعويض سقوطه المفاجئ أمام الصفا قبل التوقف، بينما حصد البني 14 نقطة رابعا، ويأمل أن يخطف المركز الثالث من مضيفه.
وبذكريات مواجهتهما في دوري الكبار يتقابل الباطن والفيصلي على ملعب الأول، وكل منهما يسعى إلى تحسين وضعه في الدوري، فالسماوي يملك 9 نقاط في المركز العاشر والعنابي جمع 13 نقطة في المركز السادس.

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