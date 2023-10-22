انتفاضة الصفا تهدد صدارة العروبة

(MENAFN
- Al Watan) يطمح العروبة إلى تعزيز صدارته لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، عندما يحل ضيفا صعبا وقويا على الصفا صاحب المركز قبل الأخير، في افتتاح الجولة الثامنة للدوري، فيما يشعل فارق النقطة مواجهة العدالة الثالث والجبلين الرابع، وعلى ذكريات مواجهتهما في دوري المحترفين، يتقابل الباطن العاشر والفيصلي السادس.
فعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية يتواجه الصفا والعدالة في مباراة مهمة للطرفين، فالصفا صاحب المركز قبل الأخير، الذي لم يحصد خلال 7 جولات مضت سوى 3 نقاط، من انتصار وحيد سجله في الجولة السابقة على حساب العدالة، مقابل 6 خسائر سابقة، يسعى إلى مواصلة صحوته رغم صعوبة الضيف، الذي يريد تعزيز صدارته للدوري والتمسك بها، إذ يملك 18 نقطة من 6 انتصارات وخسارة واحدة كانت أمام العدالة في الجولة الثانية.
وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية يشعل فارق النقطة مواجهة العدالة والجبلين، إذ يملك فرسان الوحة 15 نقطة في المركز الثالث ويريد تعويض سقوطه المفاجئ أمام الصفا قبل التوقف، بينما حصد البني 14 نقطة رابعا، ويأمل أن يخطف المركز الثالث من مضيفه.
وبذكريات مواجهتهما في دوري الكبار يتقابل الباطن والفيصلي على ملعب الأول، وكل منهما يسعى إلى تحسين وضعه في الدوري، فالسماوي يملك 9 نقاط في المركز العاشر والعنابي جمع 13 نقطة في المركز السادس.
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