6 مواجهات في ممتاز السلة
التاريخ
10/22/2023 11:15:56 PM
(MENAFN
- Al Watan) تدخل منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة اليوم الجولة الثانية بإقامة 6 مواجهات، إذ يلتقي الخليج نظيره الأهلي على ملعب صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية، ويتقابل التعاون والنصر على ملعب صالة نادي التعاون، ويتواجه الهلال وضباء في صالة نادي الهلال، ويلتقي الوحدة الفتح على ملعب صالة النادي الأهلي، ويستقبل أحد نظيره السلام في صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية، ويتقابل الصفا والاتحاد على ملعب صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية.
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