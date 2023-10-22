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6 مواجهات في ممتاز السلة

10/22/2023 11:15:56 PM
(MENAFN- Al Watan) تدخل منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة اليوم الجولة الثانية بإقامة 6 مواجهات، إذ يلتقي الخليج نظيره الأهلي على ملعب صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية، ويتقابل التعاون والنصر على ملعب صالة نادي التعاون، ويتواجه الهلال وضباء في صالة نادي الهلال، ويلتقي الوحدة الفتح على ملعب صالة النادي الأهلي، ويستقبل أحد نظيره السلام في صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية، ويتقابل الصفا والاتحاد على ملعب صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية.

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