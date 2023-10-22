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الاتحاد والهلال في مهمة الصدارة

10/22/2023 11:15:56 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع الاتحاد إلى العودة للانتصارات، عندما يستضيف القوة الجوية العراقي على إستاد الجوهرة، لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، واستعادة صدارة المجموعة، ويطمح الهلال إلى الاستفادة من تواضع ضيفه مومباي سيتي الهندي والانفراد بصدارة المجموعة الرابعة شريطة تعثر نافباهور الأوزبكي أمام ناساجي الإيراني.
ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة الغرب صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس. وضمن منافسات المجموعة الثالثة يتواجه اليوم أيضا أجمك الأوزبكي وسباهان الإيراني على إستاد ميتالورج، وفي المجموعة الرابعة يتقابل نافباهور الأوزبكي وناساجي الإيراني على الإستاد المركزي.

استعادة الصدارة
على إستاد الجوهرة، سيكون الاتحاد مطالبًا بالفوز، ولا شيء غيره أمام ضيفه القوة الجوية العراقي، من أجل استعادة صدارة المجموعة الثالثة، واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه محليًا وحتى قاريًا، بعدما غاب عن الجولة الثانية لإلغاء مواجهته أمام سباهان أصفهان الإيراني عن الجولة الثانية، بعد إلغاء المباراة، ولم يحسم الاتحاد القاري مصير تلك المواجهة حتى الآن. ويدخل العميد المباراة وفي رصيده 3 نقاط من فوز وحيد على أجمك الأوزبكي 3 / صفر، في الجولة الأولى، وسيحاول استرداد توازنه بعد نزيف النقاط في الدوري المحلي، إذ تعادل مع الفيحاء سلبيًا، ثم خسر ديربي جدة أمام الأهلي صفر / 1، ثم تعادل مع التعاون 1 /1، الجمعة الماضي، لحساب الجولة العاشرة.
ويتوقع أن يجري المدرب البرتغالي، نونو سانتو، بعض التغييرات على تشكيل فريقه، أهمها إشراك البرتغالي جواو جوتا، مع استبعاد المهاجم المغربي، عبد الرزاق حمد الله، بسبب تراجع مستواه بشدة، إذ اضطر لتغييره خلال مباراة التعاون الماضية.
في المقابل يتصدر القوة الجوية العراقي المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد تعادله مع سباهان أصفهان الإيراني 2 /2، في الجولة الأولى، وتغلبه على أجمك الأوزبكي في الجولة الثانية 2 /1 خارج قواعده، ويسعى لتسجيل نتيجة إيجابية تبقيه على قمة المجموعة.
مهمة سهلة
سيكون الهلال في مهمة سهلة عندما يستقبل مومباي سيتي على إستاد الملك فهد الدولي، لحساب منافسات المجموعة الرابعة، في ظل الفوارق الفردية والجماعية الشاسعة، التي تصب كلها في مصلحة الزعيم، الذي يملك 4 نقاط من تعادل مع نافباهور الأوزبكي 1 /1 في الجولة الأولى، والفوز خارج الأرض على ناساجي الإيراني 3 /صفر، ويفتقد الزعيم نجمه البرازيلي نيمار، الذي انتهى موسمه فعليًا، لإصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، كما يغيب أيضا سلمان الفرج الذي تعرض للإصابة خلال معسكر الأخضر الأخير. ويسعى الهلال إلى الانفراد بالصدارة، على أمل أن يتعثر نافباهور، الذي سيواجه ناساجي الإيراني، بدوره يعد مومباي سيتي أضعف فرق المجموعة الرابعة، حيث يتذيل ترتيب المجموعة بدون نقاط، بعدما تلقى خسارتين متتاليتين.

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