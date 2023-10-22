الاتحاد والهلال في مهمة الصدارة

(MENAFN
- Al Watan) يتطلع الاتحاد إلى العودة للانتصارات، عندما يستضيف القوة الجوية العراقي على إستاد الجوهرة، لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، واستعادة صدارة المجموعة، ويطمح الهلال إلى الاستفادة من تواضع ضيفه مومباي سيتي الهندي والانفراد بصدارة المجموعة الرابعة شريطة تعثر نافباهور الأوزبكي أمام ناساجي الإيراني.
ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة الغرب صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس. وضمن منافسات المجموعة الثالثة يتواجه اليوم أيضا أجمك الأوزبكي وسباهان الإيراني على إستاد ميتالورج، وفي المجموعة الرابعة يتقابل نافباهور الأوزبكي وناساجي الإيراني على الإستاد المركزي.
استعادة الصدارة
على إستاد الجوهرة، سيكون الاتحاد مطالبًا بالفوز، ولا شيء غيره أمام ضيفه القوة الجوية العراقي، من أجل استعادة صدارة المجموعة الثالثة، واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه محليًا وحتى قاريًا، بعدما غاب عن الجولة الثانية لإلغاء مواجهته أمام سباهان أصفهان الإيراني عن الجولة الثانية، بعد إلغاء المباراة، ولم يحسم الاتحاد القاري مصير تلك المواجهة حتى الآن. ويدخل العميد المباراة وفي رصيده 3 نقاط من فوز وحيد على أجمك الأوزبكي 3 / صفر، في الجولة الأولى، وسيحاول استرداد توازنه بعد نزيف النقاط في الدوري المحلي، إذ تعادل مع الفيحاء سلبيًا، ثم خسر ديربي جدة أمام الأهلي صفر / 1، ثم تعادل مع التعاون 1 /1، الجمعة الماضي، لحساب الجولة العاشرة.
ويتوقع أن يجري المدرب البرتغالي، نونو سانتو، بعض التغييرات على تشكيل فريقه، أهمها إشراك البرتغالي جواو جوتا، مع استبعاد المهاجم المغربي، عبد الرزاق حمد الله، بسبب تراجع مستواه بشدة، إذ اضطر لتغييره خلال مباراة التعاون الماضية.
في المقابل يتصدر القوة الجوية العراقي المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد تعادله مع سباهان أصفهان الإيراني 2 /2، في الجولة الأولى، وتغلبه على أجمك الأوزبكي في الجولة الثانية 2 /1 خارج قواعده، ويسعى لتسجيل نتيجة إيجابية تبقيه على قمة المجموعة.
مهمة سهلة
سيكون الهلال في مهمة سهلة عندما يستقبل مومباي سيتي على إستاد الملك فهد الدولي، لحساب منافسات المجموعة الرابعة، في ظل الفوارق الفردية والجماعية الشاسعة، التي تصب كلها في مصلحة الزعيم، الذي يملك 4 نقاط من تعادل مع نافباهور الأوزبكي 1 /1 في الجولة الأولى، والفوز خارج الأرض على ناساجي الإيراني 3 /صفر، ويفتقد الزعيم نجمه البرازيلي نيمار، الذي انتهى موسمه فعليًا، لإصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، كما يغيب أيضا سلمان الفرج الذي تعرض للإصابة خلال معسكر الأخضر الأخير. ويسعى الهلال إلى الانفراد بالصدارة، على أمل أن يتعثر نافباهور، الذي سيواجه ناساجي الإيراني، بدوره يعد مومباي سيتي أضعف فرق المجموعة الرابعة، حيث يتذيل ترتيب المجموعة بدون نقاط، بعدما تلقى خسارتين متتاليتين.
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