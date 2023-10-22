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75 دقيقة فارق الدوام الشتوي بين المناطق

10/22/2023 11:15:56 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتبارًا من السبت، بدأت بعض الإدارات التعليمية في مختلف مناطق ومحافظات بالمملكة، تطبيق الدوام الشتوي في مدارس مراحل التعليم العام ((بنين، بنات)) الحكومية والأهلية، فيما تبدأ إدارات تعليمية أخرى الدوام الشتوي بداية الأسبوع المقبل، بينما لا تزال إدارات تعليمية أخرى تعمل بتوقيت الدوام ((الثابت)) طوال العام الدراسي.
وتبعًا للأجواء المناخية، تشهد بعض المناطق انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال ساعات الصباح الأولى، وقد تصل في بعض المواقع وبعض الأيام إلى درجات حرارة متدنية ((صفر)) درجة مئوية، وتأخر مواعيد شروق الشمس في مناطق أخرى، وتبدأ الحصة الأولى بعد 15 دقيقة من الاصطفاف الصباحي، في كل الإدارات التعليمية، والفارق بين التوقيت في مختلف المناطق 75 دقيقة ((الدوام المبكر للرياض 6:45، والمتأخر للحدود الشمالية 8:00))، وبعض الإدارات التعليمية، أتاحت فارق توقيت 15 دقيقة بين البنين والبنات، إذ يبدأ الاصطفاف الصباحي للبنات قبل 15 دقيقة، وتحديد وقت الحصة الواحدة في المرحلتين الابتدائي والمتوسط 45 دقيقة، وفي المرحلة الثانوية 50 دقيقة، وتتخلل اليوم الدراسي فسحتان، ومواعيد الاصطفاف الصباحي لمدارس البنين في المناطق بعد التغيير.
إدارات بدأت الدوام الشتوي ((الاصطفاف الصباحي))
. الرياض: 6:45
. عسير: 7:15
. القصيم: 7:00
. الجوف: 7:45
. الحدود الشمالية: 8:00
. حائل: 7:30
. النماص: 7:15
. الباحة: 7:15
. بيشة: 7:15
. القريات: 7:45
. تبوك: 7:30
إدارتان تبدأ الأسبوع المقبل
. الخرج: 7:00
. محايل عسير: 7:00

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