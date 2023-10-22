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العدوان الإسرائيلي يترك سكان غزة بلا منازل

10/22/2023 11:15:55 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد أسبوعين من الحرب التي شنها العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، تقول إسرائيل إنها تريد سحق حماس، لكنها سحقت أكثر من عشرين ألف وحدة سكنية كليًا و165 ألف وحدة سكنية جزئيًّا؛ مما تسبب في رحيل 70 % من سكان قطاع غزة عن منازلهم إلى مراكز الإيواء وتضرر نصف المنازل في قطاع غزة بشكل مباشر بفعل القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين لليوم السادس عشر على التوالي إلى 4741 شهيدًا.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن من بين الشهداء 1873 طفلًا، إضافة لإصابة 14245 فلسطينيًّا معظمهم من الأطفال والنساء، لافتة الانتباه إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 574 مجزرة بحق عائلات بأكملها راح ضحيتها 3600 شهيد.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية مجازر راح ضحيتها 266 فلسطينيًّا بينهم 117 طفلًا.
تهجير المدنيين
وكررت إسرائيل دعواتها للناس لمغادرة شمال غزة، عن طريق إسقاط منشورات من الجو، وتقول إن ما يقدر بنحو 700 ألف فروا بالفعل، لكن مئات الآلاف ما زالوا موجودين. وهو ما رفضته الدول العربية وعدد من الدول الأجنبية لأنها دعوات للتهجير القسري تحت غطاء استهداف حماس.
وتعاني المستشفيات المكتظة بالمرضى والنازحين من نقص الإمدادات الطبية ووقود المولدات، مما يضطر الأطباء إلى إجراء العمليات الجراحية باستخدام إبر الخياطة، واستخدام الخل كمطهر، ودون تخدير.
وقال الدكتور محمد قنديل، الذي يعمل في مستشفى ناصر في خان يونس، إن النقص في الإمدادات الحيوية، بما في ذلك أجهزة التنفس الصناعي، يجبر الأطباء على تقنين العلاج. ولا يزال عشرات المرضى يتوافدون ويتلقون العلاج في ممرات مزدحمة ومظلمة، حيث تقوم المستشفيات بتوفير الكهرباء لوحدات العناية المركزة.
وأضاف: ((إنه أمر مفجع)). ((كل يوم، إذا استقبلنا 10 مرضى مصابين بجروح خطيرة، فعلينا أن نتعامل مع ثلاثة أو خمسة أسرة متاحة في وحدة العناية المركزة)).
ويعاني الفلسطينيون الذين يعيشون في المدارس ومخيمات الخيام التي تديرها الأمم المتحدة من نقص الغذاء والمياه القذرة. وأدى انقطاع التيار الكهربائي إلى شل شبكات المياه والصرف الصحي. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن حالات الإصابة بالجدري والجرب والإسهال آخذة في الارتفاع بسبب نقص المياه النظيفة.

تقديم المساعدات
ونوّهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية) والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، باستجابة الدول العربية لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني وإرسال جسور مساعدات جوية لإمدادهم باحتياجاتهم، والتخفيف من حدة الآثار المترتبة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية) بمقر الأمانة العامة للجامعة اليوم، بالتعاون مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، حول الأوضاع الإنسانية في غزة، بحضور كلٍ من الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، والأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري.
وحَذّرت السفيرة أبو غزالة من استمرار الوضع الخطير غير الإنساني في قطاع غزة، موضحة أن 70% من حصيلة الشهداء في القطاع من الأطفال والنساء والمسنين، ويُقَدّر عدد النازحين داخل القطاع بمليون شخص، منهم 513 ألفًا لجأوا إلى المنشآت التابعة للأونروا، كما وثّقت منظمة الصحة العالمية 59 هجومًا ضد العاملين في القطاع الصحي، و69 اعتداءً على المنشآت الصحية، إضافة إلى استشهاد أكثر من 37 من العاملين الصحيين، وإصابة العشرات منهم، وكذلك تَضرُر 32 سيارة إسعاف، وتوقف 7 مشافٍ عن تقديم الخدمة تمامًا.

ضغط دولي
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بضغط دولي حقيقي لوقف عدوان الاحتلال فورًا، واستمرار دخول المساعدات الإنسانية، وإعلاء شأن الحل السياسي للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.
وقالت وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة للقصف الذي تعرّض له مخيم جنين فجرًا، وعدّته تصعيدًا خطيرًا باستخدام الطائرات الحربية بما ينتج عنه من ضحايا من المدنيين الفلسطينيين وترويعهم بمن فيهم الأطفال والنساء، ومحاولة تعميم نموذج قصف قطاع غزة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة.
وحمّلت الخارجيةُ الحكومةَ الإسرائيليةَ المسؤوليةَ الكاملةَ والمباشرةَ عن نتائج التدمير الحاصل في قطاع غزة وتهجير سكانه، بما يرافقه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستمرار عدوانها على الضفة الغربية المحتلة، كما حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن عدم تحركه حتى الآن لوقف هذا القتل والدمار الإسرائيلي ضد غزة وأهلها، وعدّت ردودَ فعله ضعيفةً وانتقائيةً ومنحازةً لا ترتقي لمستوى حجم ما يتعرض له قطاع غزة من إبادة جماعية.

تعديات ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي تحت غطاء ((استهداف حماس))
تدمير أكثر من عشرين ألف وحدة سكنية كليًا و165 ألف وحدة سكنية جزئيًّا تضرر نصف المنازل في قطاع غزة بشكل مباشر بفعل القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين لليوم السادس عشر على التوالي إلى 4741 شهيدًا ارتكبت 574 مجزرة بحق عائلات بأكملها راح ضحيتها 3600 شهيد
تدعو الفلسطينيين للتهجير القسري وما يقدر بنحو 700 ألف فروا بالفعل
استشهاد أكثر من 37 من العاملين الصحيين، وإصابة العشرات منهم

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