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جامعة صنعاء تمنح الدكتوراه في عام لأتباع الحوثي

10/22/2023 11:15:54 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مصدر تعليمي في العاصمة صنعاء عن تقديم جامعة صنعاء للمرة الأولى في تاريخها بعثات لنيل درجة الدكتوراه خلال عام واحد فقط في طهران، وبموجبها يمنح الطالب درجة الدكتوراه، وأكد أن الابتعاث إلى إيران لم يكن جديدا، فالحوثيين نجحوا في خيانة اليمن من وقت مبكر، وابتعثوا أعدادا كبيرة من أبنائهم إلى اليمن لدراسة الإرهاب، وتجنيدهم وتدريبهم على القتال وزراعة الألغام وتفجير المنازل والمساجد.
ويأتي ذلك مواصلة لما تقوم به عصابات الحوثي الارهابية من تدمير للتعليم بشتى الطرق والممارسات، بما يتوافق مع توجهاتهم وتسييس العملية التعليمية وتحويلها إلى تعليم حربي إرهابي.
وأوضح أن اليمن أول دولة في العالم ستشهد إرهابيين بدرجة دكتوراه، مع تخصصات محدودة في عام واحد فقط.
هبات حوثية
وذكر المصدر أن المتعارف عليه لنيل درجات تعليمية عليا هو وجود دراسة وتحضير ومناقشات ولجان إشرافية، ولكن في موسوعة الحوثي التعليمية يختلف الأمر تماما، حيث أصبحت الدرجات العلمية الكبيرة هبات حوثية، وعلى ذات النهج الرتب العسكرية أصبحت أيضا هبات حوثية لكل قيادي إرهابي.
وحاصر الحوثيين الطلاب وضيقوا عليهم مما تسبب في إيقاف مسيرتهم التعليمية، والبعض الآخر ترك التعليم تماما، لتتفرغ الجامعة لطلاب الحوثيين الموالين والتابعين لهم.
تخصصات مجهولة
وبين المصدر أن القرار ليس غريبا وليس جديدا أو غير متوقع، خاصة بعد أن أغلقت أقسام علمية هامة وتخصصات منهجية كانت ذا متطلب رئيسي للعمل والعلم، وتم تعيين مشرفين لا يفقهون شيئا، والأخطر من ذلك منح درجة دكتوراه في تخصصات مجهولة لبعض الحوثيين الذين لا يحمل الكثير منهم شهادة متوسطة، ووجدوا أنفسهم في عهد الحوثي (دكاتره).
واليوم نجحوا في ذلك، وأصبحت الأبواب أمامهم مفتوحة تماما للسفر والدراسة في تخصصات الإرهاب وقتل الأبرياء وتفخيخ المركبات وعمليات الاغتيال، وكل ذلك سيتم في سنة واحدة فقط، ويتم بموجب ذلك التعليم في إيران منح درجة الدكتوراه.
ابتعاث الحوثيين لدرجة الدكتوراه
منح درجة الدكتوراه في عام واحد فقط
شروط الابتعاث تعود لرأي لجنة الحوثي التعليمية

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