سوبر باى تسعى للاستحواذ على 10% من سوق المدفوعات الإلكترونية خلال 3 سنوات

أطلقت شركة اتصالات من &E- مصر بالتعاون مع بنك مصر، شركة سوبر باى، برأس مال 500 مليون جنيه، وتسعى للاستحواذ من خلالها على 10% من سوق المدفوعات الإلكترونية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتستهدف الشركة المملوكة أغلبيتها لشركة اتصالات، والمتخصصة فى تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، توزيع نحو 190 ألف نقطة بيع خاصة بها، خلال الخمس سنوات المقبلة، ردًا على سؤال“البورصة”.

كما تسعى للتوسع خلال السنوات المقبلة فى مجالات البنك الوكيل، والتمويل متناهى الصغر والمرتبات المقدمة، وتقديم خدمات soft POS والنقر على الهاتف Tap on phone، بالإضافة إلى تقديم حلول المدفوعات الإلكترونية بين الشركات والتى من متوقع أن تحقق نموا كبيرا فى مصر.

وقال طارق ناجى، الرئيس التنفيذى لشركة“سوبر باى”، إن نقاط البيع المستهدفة ستنقسم ما بين ماكينات أو“سوفت وير”، ولكن الخيار الأخير فى انتظار الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزى والتى تقدمت الشركة للحصول عليها بالفعل.

وأضاف ناجى أن كل الخيارات مفتوحة بشأن التوسع الإقليمى.

وقال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إن البنك يولى اهتماما كبيرا بالاستثمار فى مجلات التكنولوجيا المالية والقطاعات الداعمة لها لتكون مصر مركزا إقليميا للاستثمار فى التكنولوجيا المالية.

وقال إن تأسيس شركة سوبر باى خطوة لتحقيق استراتيجية بنك مصر فى التحول للمجتمع اللانقدى والحلول الرقمية المستحدثة.

ومن ضمن الخدمات التى تقدمها الشركة فى حلول الدفع الإلكتروني، خدمات شحن المحمول، ودفع فواتير التحصيل.

قال إن البنك يعد أكبر البنوك المقدمة لحلول المدفوعات الإلكترونية لقطاع الشركات الناشئة فى مصر.

وأوضح أن عدد العملاء المتعاقدين على التحصيل تضاعف كما أن حجم الأعمال من خلال بوابة الدفع الإلكتروني ارتفع 100% خلال النصف الأول من 2023 مقارنة بنفس الفترة من 2022.

وذكر أنه تم عقد العديد من الشراكات مع الشركات العالمية لميكنة نظم الدفع لديهم فى القطاعات مختلفة؛ مثل قطاع النقل والطيران، والتطوير العقارى، ومبيعات التجزئة وقطاع التأمين.