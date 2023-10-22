سوبر باى تسعى للاستحواذ على 10% من سوق المدفوعات الإلكترونية خلال 3 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) المغربى: التوسع خلال السنوات المقبلة فى مجالات البنك الوكيل والتمويل متناهى الصغر
أطلقت شركة اتصالات من &E- مصر بالتعاون مع بنك مصر، شركة سوبر باى، برأس مال 500 مليون جنيه، وتسعى للاستحواذ من خلالها على 10% من سوق المدفوعات الإلكترونية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتستهدف الشركة المملوكة أغلبيتها لشركة اتصالات، والمتخصصة فى تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، توزيع نحو 190 ألف نقطة بيع خاصة بها، خلال الخمس سنوات المقبلة، ردًا على سؤال“البورصة”.
كما تسعى للتوسع خلال السنوات المقبلة فى مجالات البنك الوكيل، والتمويل متناهى الصغر والمرتبات المقدمة، وتقديم خدمات soft POS والنقر على الهاتف Tap on phone، بالإضافة إلى تقديم حلول المدفوعات الإلكترونية بين الشركات والتى من متوقع أن تحقق نموا كبيرا فى مصر.
وقال طارق ناجى، الرئيس التنفيذى لشركة“سوبر باى”، إن نقاط البيع المستهدفة ستنقسم ما بين ماكينات أو“سوفت وير”، ولكن الخيار الأخير فى انتظار الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزى والتى تقدمت الشركة للحصول عليها بالفعل.
وأضاف ناجى أن كل الخيارات مفتوحة بشأن التوسع الإقليمى.
وقال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إن البنك يولى اهتماما كبيرا بالاستثمار فى مجلات التكنولوجيا المالية والقطاعات الداعمة لها لتكون مصر مركزا إقليميا للاستثمار فى التكنولوجيا المالية.
وقال إن تأسيس شركة سوبر باى خطوة لتحقيق استراتيجية بنك مصر فى التحول للمجتمع اللانقدى والحلول الرقمية المستحدثة.
ومن ضمن الخدمات التى تقدمها الشركة فى حلول الدفع الإلكتروني، خدمات شحن المحمول، ودفع فواتير التحصيل.
قال إن البنك يعد أكبر البنوك المقدمة لحلول المدفوعات الإلكترونية لقطاع الشركات الناشئة فى مصر.
وأوضح أن عدد العملاء المتعاقدين على التحصيل تضاعف كما أن حجم الأعمال من خلال بوابة الدفع الإلكتروني ارتفع 100% خلال النصف الأول من 2023 مقارنة بنفس الفترة من 2022.
وذكر أنه تم عقد العديد من الشراكات مع الشركات العالمية لميكنة نظم الدفع لديهم فى القطاعات مختلفة؛ مثل قطاع النقل والطيران، والتطوير العقارى، ومبيعات التجزئة وقطاع التأمين.
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