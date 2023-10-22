مفاوضات ((الأمل للسيارات)) مع الجانب الروسى مستمرة لعودة إنتاج ((لادا)) محلياً

(MENAFN
- Al-Borsa News) سليمان: ننتظر موافقة المالية لزيادة أسعار ((بى واى دى)) بمبادرة الإحلال
قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لـ((البورصة))، إن المباحثات مع الجانب الروسى لإعادة إنتاج طرازات ((لادا)) محلياً مازالت مستمرة حتى الفترة الحالية، موضحا أن الشركة تتطلع لإعادة إنتاج بما يقرب من ألفى سيارة من علامة ((لادا)) مطلع العام المقبل؛ على أن تعود تدريجيًا للطاقة الانتاجية لها قبل وقف الإنتاج والبالغة 3 آلاف سيارة.
لفت ((سليمان)) إلى أن إنتاج سيارات ((لادا)) متوقف منذ شهر أغسطس من العام الماضى، وشهدت الشركة صعوبة شديدة باستيراد مكونات سيارات لادا التى يتم تجميعها محليا والتى تعد من ضمن السيارات الاقتصادية التى تحظى بطلب من قبل المستهلكين، بسبب تغليظ العقوبات على روسيا عقب غزوها لأوكرانيا.
أوضح أن الشركة تقدمت بطلب لمجلس إدارة مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى خلال الشهر الماضى لزيادة أسعار سيارات ((بى واى دى)) التى تحمل وكالتها وتشارك فى المبادرة، وفقًا للتغيرات السعرية الاخيرة بالسوق، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج اللازمة للتصنيع.
أضاف أن حجم مبيعات سيارات ((بى واى دى)) لصالح مبادرة الإحلال بلغت أكثر من 8.5 ألف سيارة منذ بداية المشاركة وحتى الآن، ويوجد ما يقرب من 500 و600 سيارة ضمن قوائم الانتظار وتخطط لتسليمها خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الشركة تمتلك ما يقرب من 4 مراكز خدمة لتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع غيار السيارات، و4 صالات عرض لعلامتى ((بى واى دى” و”لادا))، ولديها شبكة توزيع تزيد عن 10 موزعين حاليًا. لدينا مخزون من قطع غيار السيارات يكفى حتى شهرين مقبلين
وعن اتجاه الشركة لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، أوضح ((رئيس مجلس الادارة)) إن الشركة تؤجل ضخ استثمارات جديدة بسبب تراجع مبيعات السوق بنسبة وصلت إلى 70%، مقارنة بحجم المبيعات سابقًا.
أضاف أن الشركة لديها مخزون من قطع غيار السيارات يكفى حتى شهرين مقبلين لحين دخول شحنات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وذكر، أن أسعار السيارات ((بى واى دى)) الملاكى فى مبادرة الإحلال تسجل الفئة الأولى“مانيوال” نحو 381 ألف جنيه، والفئة الثانية ((أتوماتيك)) بسعر 431 ألف جنيه، بينما أسعار السيارات ((بى واى دى)) التاكسى فى مبادرة الإحلال تسجل الفئة الأولى ((مانيوال)) نحو 358 ألف جنيه، والفئة الثانية ((أتوماتيك)) بسعر 408 آلاف جنيه.
وجاءت العلامة التجارية ((بى واى دى)) بالمركز الرابع بحصة سوقية 8.2% تقريباً بمبيعات 3.1 ألف سيارة، ضمن قائمة السيارات الملاكى الأكثر مبيعًا بالسوق المحلي، خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجارى.
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