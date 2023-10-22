مفاوضات ((الأمل للسيارات)) مع الجانب الروسى مستمرة لعودة إنتاج ((لادا)) محلياً

قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لـ((البورصة))، إن المباحثات مع الجانب الروسى لإعادة إنتاج طرازات ((لادا)) محلياً مازالت مستمرة حتى الفترة الحالية، موضحا أن الشركة تتطلع لإعادة إنتاج بما يقرب من ألفى سيارة من علامة ((لادا)) مطلع العام المقبل؛ على أن تعود تدريجيًا للطاقة الانتاجية لها قبل وقف الإنتاج والبالغة 3 آلاف سيارة.

لفت ((سليمان)) إلى أن إنتاج سيارات ((لادا)) متوقف منذ شهر أغسطس من العام الماضى، وشهدت الشركة صعوبة شديدة باستيراد مكونات سيارات لادا التى يتم تجميعها محليا والتى تعد من ضمن السيارات الاقتصادية التى تحظى بطلب من قبل المستهلكين، بسبب تغليظ العقوبات على روسيا عقب غزوها لأوكرانيا.

أوضح أن الشركة تقدمت بطلب لمجلس إدارة مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى خلال الشهر الماضى لزيادة أسعار سيارات ((بى واى دى)) التى تحمل وكالتها وتشارك فى المبادرة، وفقًا للتغيرات السعرية الاخيرة بالسوق، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج اللازمة للتصنيع.

أضاف أن حجم مبيعات سيارات ((بى واى دى)) لصالح مبادرة الإحلال بلغت أكثر من 8.5 ألف سيارة منذ بداية المشاركة وحتى الآن، ويوجد ما يقرب من 500 و600 سيارة ضمن قوائم الانتظار وتخطط لتسليمها خلال الفترة المقبلة.

وقال إن الشركة تمتلك ما يقرب من 4 مراكز خدمة لتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع غيار السيارات، و4 صالات عرض لعلامتى ((بى واى دى” و”لادا))، ولديها شبكة توزيع تزيد عن 10 موزعين حاليًا.

وعن اتجاه الشركة لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، أوضح ((رئيس مجلس الادارة)) إن الشركة تؤجل ضخ استثمارات جديدة بسبب تراجع مبيعات السوق بنسبة وصلت إلى 70%، مقارنة بحجم المبيعات سابقًا.

أضاف أن الشركة لديها مخزون من قطع غيار السيارات يكفى حتى شهرين مقبلين لحين دخول شحنات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وذكر، أن أسعار السيارات ((بى واى دى)) الملاكى فى مبادرة الإحلال تسجل الفئة الأولى“مانيوال” نحو 381 ألف جنيه، والفئة الثانية ((أتوماتيك)) بسعر 431 ألف جنيه، بينما أسعار السيارات ((بى واى دى)) التاكسى فى مبادرة الإحلال تسجل الفئة الأولى ((مانيوال)) نحو 358 ألف جنيه، والفئة الثانية ((أتوماتيك)) بسعر 408 آلاف جنيه.

وجاءت العلامة التجارية ((بى واى دى)) بالمركز الرابع بحصة سوقية 8.2% تقريباً بمبيعات 3.1 ألف سيارة، ضمن قائمة السيارات الملاكى الأكثر مبيعًا بالسوق المحلي، خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجارى.